Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Каном» в чемпионате Франции
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» нанесли поражение «Кану» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» нанесли поражение «Кану» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Кане, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол футболиста хозяев Казимира Нинга (56-я минута) парижане ответили дублем Килиана Мбаппе (59, с пенальти, 87).
«ПСЖ» набрал 71 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Кан» с 20 баллами занимает 18-ю позицию.
|Фабьен Меркадаль
|Томас Тухель
|Казимир Нинга
|56′
|Кильян Мбаппе
|59′
|Кильян Мбаппе
|87′
|30
|Брис Самба
|16
|Альфонс Ареола
|3
|Йоэль Армугом
|4
|Тило Керер
|14
|Жонатан Гради
|5
|Маркиньюс
|21
|Фредерик Гильбер
|12
|Тома Менье
|33
|Юнн Заари
|20
|Левен Кюрзава
|4
|Исмаэль Дьоманде
|8
|Леандро Паредес
|10
|Файкаль Фажр
|7
|Кильян Мбаппе
|11
|Казимир Нинга
56′
|24
|Кристофер Нкунку
|6
|Принс Оньянге
88′
|13
|Дани Алвес
66′78′
|13
|Эвен Жозеф
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|7
|Саиф-Эддин Кауи
64′
|11
|Анхель Ди Мария
65′
|17
|Жесси Деминге
|23
|Юлиан Дракслер
|27
|Энцо Кривелли
1′73′
|27
|Мусса Диаби
71′
|12
|Клаудио Бовю
|14
|Хуан Бернат
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|25
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хаким Бен Эль-Хадж(Франция)