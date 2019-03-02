Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже0
Монако0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед2
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М1
Бавария4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска1
Севилья1
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан1
Сассуоло0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан1
ПСЖ2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал1
Алавес2
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув1
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли1
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед3
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-040
Фортуна Д4
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф3
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта2
Майнц1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи3
Парма3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив2
Крылья Советов2
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол3
Вальядолид1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
3.03
СКА-Хабаровск
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Все события
Фоторепортажи
18Жест Дзюбы, Пелагея и победа ЦСКА над «Витязем»
14Анна Курникова: где она сейчас?
22:07 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Каном» в чемпионате Франции

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Пари Сен-Жермен» нанесли поражение «Кану» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в субботу в Кане, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. На гол футболиста хозяев Казимира Нинга (56-я минута) парижане ответили дублем Килиана Мбаппе (59, с пенальти, 87).

«ПСЖ» набрал 71 очко и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Кан» с 20 баллами занимает 18-ю позицию.

Кан
1:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 272.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Michel d'Ornano
Главные тренеры
Фабьен МеркадальТомас Тухель
Голы
Казимир Нинга56′
Кильян Мбаппе59′
Кильян Мбаппе87′
Составы команд
30Брис Самба
16Альфонс Ареола
3Йоэль Армугом
4Тило Керер
14Жонатан Гради
5Маркиньюс
21Фредерик Гильбер
12Тома Менье
33Юнн Заари
20Левен Кюрзава
4Исмаэль Дьоманде
8Леандро Паредес
10Файкаль Фажр
7Кильян Мбаппе
11Казимир Нинга
56′
24Кристофер Нкунку
6Принс Оньянге
88′
13Дани Алвес
66′78′
13Эвен Жозеф
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
7Саиф-Эддин Кауи
64′
11Анхель Ди Мария
65′
17Жесси Деминге
23Юлиан Дракслер
27Энцо Кривелли
1′73′
27Мусса Диаби
71′
12Клаудио Бовю
14Хуан Бернат
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)25
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
13Фолы13
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХаким Бен Эль-Хадж(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
СКА и «Спартак» устроили побоище, форварду пробили легкое
«Сел за руль пьяным»: Емельяненко покаялся в суде
Жара в Черкизове: Божович отобрал очки у «Локомотива»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
«Рубин» обыграл «Ахмат» в ЧР, забив в добавленное время
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь