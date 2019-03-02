«Милан» победил «Сассуоло» в 26-м туре чемпионата Италии

Игра, прошедшая в субботу в Милане, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 35-й минуте защитник «Сассуоло» Поль Лирола отправил мяч в свои ворота, а на 64-й его партнер по команде вратарь Андреа Консильи получил прямую красную карточку.