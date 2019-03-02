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23:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Милан» победил «Сассуоло» в 26-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в субботу в Милане, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 35-й минуте защитник «Сассуоло» Поль Лирола отправил мяч в свои ворота, а на 64-й его партнер по команде вратарь Андреа Консильи получил прямую красную карточку.

«Милан», беспроигрышная серия которого в чемпионате страны достигла девяти матчей (шесть побед и три ничьи), набрал 48 очков и поднялся на третье место в серии A. «Сассуоло», не знающий побед последние пять туров, занимает 11-ю строчку, имея в активе 31 балл.

Вконтакте
Милан
1:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
Футбол, Италия, Тур 262.03.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоРоберто Де Дзерби
Голы
Поль Лирола35′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
47Андреа Консильи
64′
2Давиде Калабрия
3Мерих Демирал
13Алессио Романьоли
13Федерико Пелузо
22Матео Пабло Музаккьо
21Поль Лирола
68Рикардо Родригес
90+2′
31Джанмарко Феррари
79Франк Кессье
12Стефано Сенси
8Хесус Хоакин Сусо
20Жереми Бога
10Хакан Чалханоглу
25Доменико Берарди
14Темуе Бакайоко
37′56′
4Франческо Маньянелли
68′
21Лукас Билья
79Джанлука Пеголо
39Лукас Пакета
51′73′
9Филип Джуричич
74′
7Самуэль Кастильехо
10Алессандро Матри
19Кшиштоф Пентек
84′
73Мануэль Локателли
63′
63Патрик Кутроне
68Мехди Бурабия
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
20Фолы9
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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