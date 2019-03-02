«Милан» победил «Сассуоло» в 26-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Сассуоло» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии.
Игра, прошедшая в субботу в Милане, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 35-й минуте защитник «Сассуоло» Поль Лирола отправил мяч в свои ворота, а на 64-й его партнер по команде вратарь Андреа Консильи получил прямую красную карточку.
«Милан», беспроигрышная серия которого в чемпионате страны достигла девяти матчей (шесть побед и три ничьи), набрал 48 очков и поднялся на третье место в серии A. «Сассуоло», не знающий побед последние пять туров, занимает 11-ю строчку, имея в активе 31 балл.
|Дженнаро Гаттузо
|Роберто Де Дзерби
|Поль Лирола
|35′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|47
|Андреа Консильи
64′
|2
|Давиде Калабрия
|3
|Мерих Демирал
|13
|Алессио Романьоли
|13
|Федерико Пелузо
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|21
|Поль Лирола
|68
|Рикардо Родригес
90+2′
|31
|Джанмарко Феррари
|79
|Франк Кессье
|12
|Стефано Сенси
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|20
|Жереми Бога
|10
|Хакан Чалханоглу
|25
|Доменико Берарди
|14
|Темуе Бакайоко
37′56′
|4
|Франческо Маньянелли
68′
|21
|Лукас Билья
|79
|Джанлука Пеголо
|39
|Лукас Пакета
51′73′
|9
|Филип Джуричич
74′
|7
|Самуэль Кастильехо
|10
|Алессандро Матри
|19
|Кшиштоф Пентек
84′
|73
|Мануэль Локателли
63′
|63
|Патрик Кутроне
|68
|Мехди Бурабия
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|20
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Паоло Валери(Италия)