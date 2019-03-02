«Бавария» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии по футболу
ТАСС, 2 марта. Футболисты «Баварии» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии.
ТАСС, 2 марта. Футболисты «Баварии» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Хави Мартинес (2-я минута), Томас Мюллер (11), Роберт Левандовский (47 и 90 с пенальти) и Серж Гнабри (75). У проигравших отличился Ларс Штиндль (37).
Нападающий «Баварии» Левандовский вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны. На данный момент на счету 30-летнего игрока 120 мячей в 149 матчах. Лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365 голов в 427 матчах), вторую строчку занимает
Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри стал автором 4000-го гола в чемпионатах страны.
«Бавария» продлила беспроигрышную серию до шести матчей и сравнялась по очкам с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Германии дортмундской «Боруссией». Обе команды набрали по 54 очка, однако мюнхенский клуб занимает второе место
В следующем матче «Бавария» встретится на домашнем поле с «Вольфсбургом», а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде сыграет с «Майнцем». Обе встречи пройдут 9 марта.
|Дитер Хеккинг
|Нико Ковач
|Ларс Штиндль(Торган Азар)
|37′
|Хави Мартинес(Хамес Родригес)
|2′
|Томас Мюллер
|11′
|Роберт Левандовски(Тиагу Алькантара)
|47′
|Серж Гнабри
|75′
|Роберт Левандовски
|90′
|1
|Янн Зоммер
|1
|Мануэль Нойер
|17
|Оскар Вендт
|4
|Никлас Зюле
|28
|Маттиас Гинтер
|13
|Рафинья
|30
|Нико Эльведи
|17
|Джером Боатенг
51′
|6
|Кристоф Крамер
70′
|32
|Джошуа Киммих
|10
|Торган Азар
|6
|Тиагу Алькантара
57′
|13
|Ларс Штиндль
|8
|Хави Мартинес
|14
|Алассан Плеа
|9
|Роберт Левандовски
|3
|Михаэль Ланг
76′
|11
|Хамес Родригес
80′
|19
|Фабиан Джонсон
|35
|Ренату Санчеш
|23
|Йонас Хофманн
9′72′
|22
|Серж Гнабри
83′
|11
|Каэтану де Араужу Раффаэл
|19
|Альфонсо Дэйвис
|32
|Флориан Нойхаус
65′
|25
|Томас Мюллер
86′
|8
|Денис Закария
|20
|Чон У Ен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|14
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Цвайер(Германия)