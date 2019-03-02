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22:59 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 2 марта. Футболисты «Баварии» обыграли мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:1 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

В составе победителей голы забили Хави Мартинес (2-я минута), Томас Мюллер (11), Роберт Левандовский (47 и 90 с пенальти) и Серж Гнабри (75). У проигравших отличился Ларс Штиндль (37).

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Нападающий «Баварии» Левандовский вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны. На данный момент на счету 30-летнего игрока 120 мячей в 149 матчах. Лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365 голов в 427 матчах), вторую строчку занимает Карл-Хайнц Румменигге (162, 310).

Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри стал автором 4000-го гола в чемпионатах страны.

«Бавария» продлила беспроигрышную серию до шести матчей и сравнялась по очкам с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Германии дортмундской «Боруссией». Обе команды набрали по 54 очка, однако мюнхенский клуб занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха идет на четвертом месте, набрав 43 очка после 24 встреч.

В следующем матче «Бавария» встретится на домашнем поле с «Вольфсбургом», а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха на выезде сыграет с «Майнцем». Обе встречи пройдут 9 марта.

Боруссия М
1:5
Первый тайм: 1:2
Бавария
Футбол, Германия, Тур 242.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Stadion im Borussia-Park
Главные тренеры
Дитер ХеккингНико Ковач
Голы
Ларс Штиндль(Торган Азар)37′
Хави Мартинес(Хамес Родригес)2′
Томас Мюллер11′
Роберт Левандовски(Тиагу Алькантара)47′
Серж Гнабри75′
Роберт Левандовски90′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Мануэль Нойер
17Оскар Вендт
4Никлас Зюле
28Маттиас Гинтер
13Рафинья
30Нико Эльведи
17Джером Боатенг
51′
6Кристоф Крамер
70′
32Джошуа Киммих
10Торган Азар
6Тиагу Алькантара
57′
13Ларс Штиндль
8Хави Мартинес
14Алассан Плеа
9Роберт Левандовски
3Михаэль Ланг
76′
11Хамес Родригес
80′
19Фабиан Джонсон
35Ренату Санчеш
23Йонас Хофманн
9′72′
22Серж Гнабри
83′
11Каэтану де Араужу Раффаэл
19Альфонсо Дэйвис
32Флориан Нойхаус
65′
25Томас Мюллер
86′
8Денис Закария
20Чон У Ен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)19
2Удары в створ14
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
6Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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