«Бавария» разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии по футболу

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В составе победителей голы забили Хави Мартинес (2-я минута), Томас Мюллер (11), Роберт Левандовский (47 и 90 с пенальти) и Серж Гнабри (75). У проигравших отличился Ларс Штиндль (37).

Нападающий «Баварии» Левандовский вышел на третье место в списке лучших бомбардиров клуба в чемпионате страны. На данный момент на счету 30-летнего игрока 120 мячей в 149 матчах. Лидирует по этому показателю Герд Мюллер (365 голов в 427 матчах), вторую строчку занимает Карл-Хайнц Румменигге (162, 310).

Полузащитник мюнхенцев Серж Гнабри стал автором 4000-го гола в чемпионатах страны.

«Бавария» продлила беспроигрышную серию до шести матчей и сравнялась по очкам с лидирующей в турнирной таблице чемпионата Германии дортмундской «Боруссией». Обе команды набрали по 54 очка, однако мюнхенский клуб занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха идет на четвертом месте, набрав 43 очка после 24 встреч.