Казахстанец сыграл в матче чемпионата Голландии с шестью голами и удалением

Источник: AP 2019

Игра 24-го тура чемпионата Голландии завершилась со счетом 1:5. С 45-й минуты «Хераклес» играл вдесятером — прямую красную карточку получил Йеспер Дрост.

За «Утрехт» с игры забили Сандер ван де Стрек (9-я минута), Виллем Янсен (50) и Гирано Керк (65), а с пенальти — Симон Густафссон (79) и Рихедли Базур (86). У «Хераклеса» автором единственного гола на исходе часа игры стал Адриан Дальмау.

После этого матча «Утрехт», у которого 36 очков, поднялся на шестое место, а «Хераклес», прервавший победную серию из трех игр, имеет 35 баллов и идет седьмым. Обе команды борются за место в Лиге Европы.