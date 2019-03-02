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23:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец сыграл в матче чемпионата Голландии с шестью голами и удалением

Казахстанский полузащитник Александр Меркель провел все 90 минут за «Хераклес» в домашнем матче против «Утрехта», передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Игра 24-го тура чемпионата Голландии завершилась со счетом 1:5. С 45-й минуты «Хераклес» играл вдесятером — прямую красную карточку получил Йеспер Дрост.

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За «Утрехт» с игры забили Сандер ван де Стрек (9-я минута), Виллем Янсен (50) и Гирано Керк (65), а с пенальти — Симон Густафссон (79) и Рихедли Базур (86). У «Хераклеса» автором единственного гола на исходе часа игры стал Адриан Дальмау.

После этого матча «Утрехт», у которого 36 очков, поднялся на шестое место, а «Хераклес», прервавший победную серию из трех игр, имеет 35 баллов и идет седьмым. Обе команды борются за место в Лиге Европы.

В следующем туре «Хераклес» 10 марта в гостях сыграет с «Эмменом», идущим на 16-м месте из 18 клубов. Матч начнется в 19:30 по времени Астаны.

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