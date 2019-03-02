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2 марта, источник: Р-Спорт

«Вест Хэм» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вест Хэма» обыграли «Ньюкасл» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии.

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Источник: AP 2019

Субботний матч в Лондоне завершился победой «Вест Хэма» со счетом 2:0.

Голы забили Деклан Райс (7-я минута) и Марк Нобл (42, с пенальти).

Вест Хэм Юнайтед
2:0
Первый тайм: 2:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 292.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниРафаэль Бенитес
Голы
Деклан Райс(Роберт Снодграсс)7′
Марк Нобл42′
Составы команд
1Лукаш Фабяньски
12Мартин Дубравка
85′
21Анджело Огбонна
6Джамал Ласкеллес
23Исса Диоп
88′
19Хавьер Манкильо
24Райан Фредерикс
20Флориан Лежен
41Деклан Райс
11Мэтт Ритчи
10Мануэль Лансини
24Мигель Альмирон
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
9Хосе Саломон Рондон
11Роберт Снодграсс
17Айосе Перес
3Аарон Крессуэлл
34′
5Фабиан Шер
37′65′
26Артур Масуаку
67′
3Пол Дамметт
16Марк Нобл
26′79′
14Исаак Хэйден
67′79′
14Педро Обианг
30Кристиан Атсу
17Хавьер Эрнандес
70′
36Шон Лонгстафф
40′45′
7Марко Арнаутович
10Мохамед Диаме
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые6
8Фолы14
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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