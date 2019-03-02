«Вест Хэм» обыграл «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вест Хэма» обыграли «Ньюкасл» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Вест Хэма» обыграли «Ньюкасл» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии.
Субботний матч в Лондоне завершился победой «Вест Хэма» со счетом 2:0.
Голы забили Деклан Райс (7-я минута) и Марк Нобл (42, с пенальти).
|Мануэль Пеллегрини
|Рафаэль Бенитес
|Деклан Райс(Роберт Снодграсс)
|7′
|Марк Нобл
|42′
|1
|Лукаш Фабяньски
|12
|Мартин Дубравка
85′
|21
|Анджело Огбонна
|6
|Джамал Ласкеллес
|23
|Исса Диоп
88′
|19
|Хавьер Манкильо
|24
|Райан Фредерикс
|20
|Флориан Лежен
|41
|Деклан Райс
|11
|Мэтт Ритчи
|10
|Мануэль Лансини
|24
|Мигель Альмирон
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
|9
|Хосе Саломон Рондон
|11
|Роберт Снодграсс
|17
|Айосе Перес
|3
|Аарон Крессуэлл
34′
|5
|Фабиан Шер
37′65′
|26
|Артур Масуаку
67′
|3
|Пол Дамметт
|16
|Марк Нобл
26′79′
|14
|Исаак Хэйден
67′79′
|14
|Педро Обианг
|30
|Кристиан Атсу
|17
|Хавьер Эрнандес
70′
|36
|Шон Лонгстафф
40′45′
|7
|Марко Арнаутович
|10
|Мохамед Диаме
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)