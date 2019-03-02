«Уэска» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Севильей»
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Уэски» в компенсированное время матча вырвали победу в домашней встрече 26-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Уэски» в компенсированное время матча вырвали победу в домашней встрече 26-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Субботняя игра в Уэске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Уэски» забили Хуанпи (7-я минута) и Эсекьель Авила (90+8), у «Севильи» отличился Виссам Бен Йеддер (84, с пенальти).
«Уэска» набрала 22 очка, но не смогла покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. «Севилья» с 37 баллами идет шестой.
|Франсиско Родригес
|Пабло Мачин
|Хуанпи Аньор(Хави Галан)
|7′
|Виссам Бен Йеддер
|84′
|Эсекиэль Авила(Хорхе Майораль Пулидо)
|90+8′
|13
|Роберто Сантамария
|1
|Томаш Вацлик
|3
|Хавьер Эчейта
61′
|3
|Серхи Гомес
|4
|Адриан Дьегес
|25
|Габриэль Меркадо
90+8′
|14
|Хорхе Майораль Пулидо
78′
|10
|Эвер Банега
|6
|Бордонадо Мойсес Гомес
|9
|Виссам Бен Йеддер
|7
|Давид Феррейро
|12
|Андре Силва
|12
|Хави Галан
66′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|22
|Энрик Гальего
|17
|Пабло Сарабия
|24
|Хорхе Мирамон
38′
|4
|Симон Кьер
54′62′
|19
|Эсекиэль Авила
90+10′
|14
|Максимилиан Вебер
|20
|Хуанпи Аньор
69′
|20
|Марко Рог
40′74′
|11
|Алекс Гальяр
|22
|Франко Васкес
|21
|Янхель Эррера
77′84′
|21
|Квинси Промес
45′61′
|23
|Дамиан Мусто
|19
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|15
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)