«Уэска» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Севильей»

Субботняя игра в Уэске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Уэски» забили Хуанпи (7-я минута) и Эсекьель Авила (90+8), у «Севильи» отличился Виссам Бен Йеддер (84, с пенальти).