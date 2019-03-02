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2 марта, источник: Р-Спорт

«Уэска» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Севильей»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Футболисты «Уэски» в компенсированное время матча вырвали победу в домашней встрече 26-го тура чемпионата Испании против «Севильи».

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Субботняя игра в Уэске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голы в составе «Уэски» забили Хуанпи (7-я минута) и Эсекьель Авила (90+8), у «Севильи» отличился Виссам Бен Йеддер (84, с пенальти).

«Уэска» набрала 22 очка, но не смогла покинуть последнюю строчку турнирной таблицы. «Севилья» с 37 баллами идет шестой.

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Уэска
2:1
Первый тайм: 1:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)El Alcoraz
Главные тренеры
Франсиско РодригесПабло Мачин
Голы
Хуанпи Аньор(Хави Галан)7′
Виссам Бен Йеддер84′
Эсекиэль Авила(Хорхе Майораль Пулидо)90+8′
Составы команд
13Роберто Сантамария
1Томаш Вацлик
3Хавьер Эчейта
61′
3Серхи Гомес
4Адриан Дьегес
25Габриэль Меркадо
90+8′
14Хорхе Майораль Пулидо
78′
10Эвер Банега
6Бордонадо Мойсес Гомес
9Виссам Бен Йеддер
7Давид Феррейро
12Андре Силва
12Хави Галан
66′
16Гонсалес Хесус Навас
22Энрик Гальего
17Пабло Сарабия
24Хорхе Мирамон
38′
4Симон Кьер
54′62′
19Эсекиэль Авила
90+10′
14Максимилиан Вебер
20Хуанпи Аньор
69′
20Марко Рог
40′74′
11Алекс Гальяр
22Франко Васкес
21Янхель Эррера
77′84′
21Квинси Промес
45′61′
23Дамиан Мусто
19Мунир Эль-Хаддади
Статистика
5Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)12
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
15Фолы16
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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