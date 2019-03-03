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00:31 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Головина помогла «Монако» уйти от поражения в матче с «Анже»

ТАСС, 3 марта. «Монако» сыграл вничью с «Анже» со счетом 2:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: AFP 2019

По ходу матча «Монако» проигрывал со счетом 0:2. В составе хозяев дублем отметился Флавьен Тэт (22-я, 45-я минуты), у гостей два мяча забил Радамель Фалькао (49, 80, с пенальти). В эпизоде с первым голом Фалькао результативной передачей отметился полузащитник сборной России Александр Головин. Всего 22-летний футболист в 24 матчах в различных турнирах в составе «Монако» забил два гола и сделал три результативных паса.

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В турнирной таблице «Монако», продливший беспроигрышную серию в первенстве страны до пяти матчей (три победы, две ничьи), занимает 16-е место, набрав 26 очков. «Анже» с 34 очками идет 12-м.

В следующем туре «Монако» 9 марта примет «Бордо», «Анже» 10 марта в гостях сыграет с «Монпелье».

Ранее в субботу лидер чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Кан» со счетом 2:1 и, набрав 71 очко, на 20 очков оторвался от идущего вторым «Лилля». Также в субботу «Реймс» сыграл вничью с «Амьеном» — 2:2.

Анже
2:2
Первый тайм: 2:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 272.03.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Raymond Kopa
Главные тренеры
Стефан МуленЛеонарду Жардим
Голы
Флавьен Тэ22′
Радамель Фалькао(Александр Головин)49′
Флавьен Тэ45′
Радамель Фалькао80′
Составы команд
16Людовик Бютель
1Даниэль Субашич
25Абдулай Бамба
16′
19Джибриль Сидибе
29Венсан Мансо
69′
2Фоде Балло-Туре
4Матео Павлович
25Камиль Глик
56′
8Исмаэль Траоре
32Бенуа Бадиашиле
62′
20Флавьен Тэ
29Желсон Мартинш
17Шейк Ндой
9Радамель Фалькао
81′
18Батист Сантамария
15Адриэн Силва
10Анжело Фюльжини
57′
44Сеск Фабрегас
22Джефф Рейне-Аделаида
7Рони Лопеш
66′
5Тома Мангани
71′
11Карлос Винисиус
28Фарид Эль Мелали
17Александр Головин
85′
19Стефан Баокен
85′
20Насер Шадли
24Ромен Тома
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
8Фолы15
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтони Готье(Франция)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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