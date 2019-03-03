Голевая передача Головина помогла «Монако» уйти от поражения в матче с «Анже»

Источник: AFP 2019

По ходу матча «Монако» проигрывал со счетом 0:2. В составе хозяев дублем отметился Флавьен Тэт (22-я, 45-я минуты), у гостей два мяча забил Радамель Фалькао (49, 80, с пенальти). В эпизоде с первым голом Фалькао результативной передачей отметился полузащитник сборной России Александр Головин. Всего 22-летний футболист в 24 матчах в различных турнирах в составе «Монако» забил два гола и сделал три результативных паса.

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В турнирной таблице «Монако», продливший беспроигрышную серию в первенстве страны до пяти матчей (три победы, две ничьи), занимает 16-е место, набрав 26 очков. «Анже» с 34 очками идет 12-м.

В следующем туре «Монако» 9 марта примет «Бордо», «Анже» 10 марта в гостях сыграет с «Монпелье».