Голевая передача Головина помогла «Монако» уйти от поражения в матче с «Анже»
ТАСС, 3 марта. «Монако» сыграл вничью с «Анже» со счетом 2:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 3 марта. «Монако» сыграл вничью с «Анже» со счетом 2:2 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.
По ходу матча «Монако» проигрывал со счетом 0:2. В составе хозяев дублем отметился Флавьен Тэт (22-я, 45-я минуты), у гостей два мяча забил Радамель Фалькао (49, 80, с пенальти). В эпизоде с первым голом Фалькао результативной передачей отметился полузащитник сборной России Александр Головин. Всего 22-летний футболист в 24 матчах в различных турнирах в составе «Монако» забил два гола и сделал три результативных паса.
В турнирной таблице «Монако», продливший беспроигрышную серию в первенстве страны до пяти матчей (три победы, две ничьи), занимает 16-е место, набрав 26 очков. «Анже» с 34 очками идет 12-м.
В следующем туре «Монако» 9 марта примет «Бордо», «Анже» 10 марта в гостях сыграет с «Монпелье».
Ранее в субботу лидер чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Кан» со счетом 2:1 и, набрав 71 очко, на 20 очков оторвался от идущего вторым «Лилля». Также в субботу «Реймс» сыграл вничью с «Амьеном» — 2:2.
|Стефан Мулен
|Леонарду Жардим
|Флавьен Тэ
|22′
|Радамель Фалькао(Александр Головин)
|49′
|Флавьен Тэ
|45′
|Радамель Фалькао
|80′
|16
|Людовик Бютель
|1
|Даниэль Субашич
|25
|Абдулай Бамба
16′
|19
|Джибриль Сидибе
|29
|Венсан Мансо
69′
|2
|Фоде Балло-Туре
|4
|Матео Павлович
|25
|Камиль Глик
56′
|8
|Исмаэль Траоре
|32
|Бенуа Бадиашиле
62′
|20
|Флавьен Тэ
|29
|Желсон Мартинш
|17
|Шейк Ндой
|9
|Радамель Фалькао
81′
|18
|Батист Сантамария
|15
|Адриэн Силва
|10
|Анжело Фюльжини
57′
|44
|Сеск Фабрегас
|22
|Джефф Рейне-Аделаида
|7
|Рони Лопеш
66′
|5
|Тома Мангани
71′
|11
|Карлос Винисиус
|28
|Фарид Эль Мелали
|17
|Александр Головин
85′
|19
|Стефан Баокен
85′
|20
|Насер Шадли
|24
|Ромен Тома
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антони Готье(Франция)