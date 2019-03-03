Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби, которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби, которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата Италии.
Субботняя игра на поле «Лацио» завершилась со счетом 3:0.
Голы забили Фелипе Кайседо (12-я минута), Чиро Иммобиле (73, с пенальти) и Данило Катальди (89). В компенсированное время с поля был удален защитник «Ромы» Александар Коларов.
«Лацио» набрал 41 очко и занимает шестое место в таблице. «Рома», которая провела на один матч больше, с 44 баллами располагается строчкой выше.
|Симоне Индзаги
|Эусебио Ди Франческо
|Фелипе Кайседо(Карлос Хоакин Корреа)
|12′
|Чиро Иммобиле
|73′
|Данило Катальди(Сергей Милинкович-Савич)
|89′
|1
|Томас Стракоша
|1
|Робин Ольсен
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|5
|Гильерме Жуан Жезус
5′
|26
|Штефан Раду
90+3′
|11
|Александр Коларов
90+3′90+3′
|33
|Франческо Ачерби
|20
|Федерико Фасио
72′
|77
|Адам Марушич
|24
|Алессандро Флоренци
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|4
|Бриан Кристанте
|19
|Сенад Лулич
55′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|21
|Сергей Милинкович-Савич
77′
|9
|Эдин Джеко
90+2′
|10
|Ромеро Луис Альберто
70′
|16
|Даниэле Де Росси
66′
|16
|Марко Пароло
|27
|Хавьер Пасторе
|11
|Карлос Хоакин Корреа
78′
|22
|Николо Дзаньоло
61′
|32
|Данило Катальди
90′
|8
|Диего Перотти
|20
|Фелипе Кайседо
64′
|92
|Стефан Эль-Шаарави
82′
|17
|Чиро Иммобиле
|14
|Патрик Шик
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Паоло Сильвио Маццолени(Италия)