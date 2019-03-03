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00:55 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби, которое прошло в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2019

Субботняя игра на поле «Лацио» завершилась со счетом 3:0.

Голы забили Фелипе Кайседо (12-я минута), Чиро Иммобиле (73, с пенальти) и Данило Катальди (89). В компенсированное время с поля был удален защитник «Ромы» Александар Коларов.

«Лацио» набрал 41 очко и занимает шестое место в таблице. «Рома», которая провела на один матч больше, с 44 баллами располагается строчкой выше.

Вконтакте
Лацио
3:0
Первый тайм: 1:0
Рома
Футбол, Италия, Тур 262.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиЭусебио Ди Франческо
Голы
Фелипе Кайседо(Карлос Хоакин Корреа)12′
Чиро Иммобиле73′
Данило Катальди(Сергей Милинкович-Савич)89′
Составы команд
1Томас Стракоша
1Робин Ольсен
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
5Гильерме Жуан Жезус
5′
26Штефан Раду
90+3′
11Александр Коларов
90+3′90+3′
33Франческо Ачерби
20Федерико Фасио
72′
77Адам Марушич
24Алессандро Флоренци
6Пеззини Лейва Лукас
4Бриан Кристанте
19Сенад Лулич
55′
7Лоренцо Пеллегрини
21Сергей Милинкович-Савич
77′
9Эдин Джеко
90+2′
10Ромеро Луис Альберто
70′
16Даниэле Де Росси
66′
16Марко Пароло
27Хавьер Пасторе
11Карлос Хоакин Корреа
78′
22Николо Дзаньоло
61′
32Данило Катальди
90′
8Диего Перотти
20Фелипе Кайседо
64′
92Стефан Эль-Шаарави
82′
17Чиро Иммобиле
14Патрик Шик
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
13Фолы15
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПаоло Сильвио Маццолени(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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