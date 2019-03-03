Футболисты «Лацио» разгромили «Рому» в римском дерби

Голы забили Фелипе Кайседо (12-я минута), Чиро Иммобиле (73, с пенальти) и Данило Катальди (89). В компенсированное время с поля был удален защитник «Ромы» Александар Коларов.

«Лацио» набрал 41 очко и занимает шестое место в таблице. «Рома», которая провела на один матч больше, с 44 баллами располагается строчкой выше.