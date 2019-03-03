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00:44 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Барселоны» во второй раз за неделю обыграли «Реал»

ТАСС, 3 марта. Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал» со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу», на матче присутствовало 78 921 человек.

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Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Ракитич. Встреча первого круга текущего сезона завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонского клуба.

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«Реал» не может обыграть «Барселону» в чемпионатах страны почти три года, последний раз королевский клуб одерживал победу 2 апреля 2016 года (2:1 в гостях). В свою очередь, подопечные Эрнесто Вальверде продлили беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая составила 14 матчей. Последний раз каталонский клуб проигрывал 11 ноября минувшего года в матче «Бетисом» (3:4).

В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 241 матч во всех турнирах, «Барселона» опередила «Реал» по количеству побед, выиграв 96-ю встречу, на счету «Реала» 95 побед.

Ранее в ночь на четверг «Барселона» также в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышла в финал турнира, одержав итоговую победу с общим счетом 4:1. Каталонцы установили рекорд Кубка Испании, выйдя в финал в шестой раз подряд.

В финале, который состоится в Севилье 25 мая, «Барселона» сыграет с «Валенсией».

«Барселона» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков после 25 встреч. «Реал» занимает третью строчку, в активе мадридцев 48 очков после 25 матчей. В следующем матче 9 марта «Барселона» дома сыграет против «Райо Вальекано», а «Реал» днем позднее встретится на выезде с «Вальядолидом».

Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрнесто Вальверде
Голы
Иван Ракитич(Сержи Роберто)26′
Составы команд
25Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
89′
20Сержи Роберто
23Серхио Регилон
18Жорди Альба
4Серхио Рамос
61′
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
15Клеман Лангле
63′
10Лука Модрич
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
9Луис Суарес
28Винисиус Жуниор
10Лионель Месси
8Тони Кроос
55′
8Артур
71′
15Федерико Вальверде
22Артуро Видаль
14Каземиру
76′
5Серхио Бускетс
2′90′
22Франсиско Роман Иско
2Нелсон Семеду
11Гарет Бэйл
61′
11Усман Дембеле
78′
20Марко Асенсио
82′
7Филиппе Коутинью
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
16Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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