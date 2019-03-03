Футболисты «Барселоны» во второй раз за неделю обыграли «Реал»

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Единственный гол на 26-й минуте забил Иван Ракитич. Встреча первого круга текущего сезона завершилась со счетом 5:1 в пользу каталонского клуба.

«Реал» не может обыграть «Барселону» в чемпионатах страны почти три года, последний раз королевский клуб одерживал победу 2 апреля 2016 года (2:1 в гостях). В свою очередь, подопечные Эрнесто Вальверде продлили беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая составила 14 матчей. Последний раз каталонский клуб проигрывал 11 ноября минувшего года в матче «Бетисом» (3:4).

В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 241 матч во всех турнирах, «Барселона» опередила «Реал» по количеству побед, выиграв 96-ю встречу, на счету «Реала» 95 побед.

Ранее в ночь на четверг «Барселона» также в гостях разгромила «Реал» со счетом 3:0 в ответном матче полуфинала Кубка Испании и вышла в финал турнира, одержав итоговую победу с общим счетом 4:1. Каталонцы установили рекорд Кубка Испании, выйдя в финал в шестой раз подряд.

В финале, который состоится в Севилье 25 мая, «Барселона» сыграет с «Валенсией».