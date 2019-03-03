«Барселона» сильнее «Реала». Второе доказательство за три дня
Даже без гола или голевой передачи Месси.
Даже без гола или голевой передачи Месси.
На второе «класико» за три дня на «Сантьяго Бернабеу» Мадрид вышел со вторым вратарём — Тибо Куртуа. Точнее, с первым.
Главная деталь первых минут игры — высокий, агрессивный прессинг «Реала». «Сливочные» вышли на поле злыми и голодными, помня как о крупном поражении в Кубке Испании, так и об отставании в девять очков в Примере. Этим давлением хозяева скорее отрезали форвардов «Барселоны» во главе с Лео Месси от игроков других линий, нежели сами
Лидер Примеры
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Две замены в первые 15 минут второго тайма свидетельствовали о том, что Солари недоволен футболом «Реала» и после перерыва. Желание в игре «сливочных» превалировало над возможностями. Хозяева упёрлись в правый фланг обороны соперника. Уход с поля Бэйла — легко прогнозируемое решение. Но, как ни странно, ещё до этого тренер отказался от услуг Тони Крооса. Может, Солари согласился с мнением Бернда Шустера, назвавшего полузащитника «дизельным трактором».
Решение выпустить Иско за 20 минут до финального свистка — это вообще надежда на авось. Солари не видит его в своей системе, превратил из звезды в болельщика, а в самый тяжёлый момент вдруг бросает в бой. Значит, просто нет у тренера идей. Хулена Лопетеги уволили из «Реала» в октябре как раз после поражения от «Барселоны» (1:5), а как будет с Солари после 0:4 за три дня?
Контролировавшие игру каталонцы настолько уверовали в своё превосходство на «Сантьяго Бернабеу», что Жерар Пике стал пускаться в дриблинг в собственной штрафной — от одного края до другого! Показательный эпизод: это «класико» оказалось не самым великим в истории. «Барселона» читала соперника, словно открытую книгу, и ждала шанса забить ещё один гол в контрвыпаде. Но Месси (85 касаний мяча за игру) не был в этот вечер кровожадным. «Реал» усилием воли организовал напряжённую концовку, однако заслуженно проиграл и матч, и золото Примеры. «Барса» убрала с дороги конкурента.
Анатолий Романов
|Сантьяго Солари
|Эрнесто Вальверде
|Иван Ракитич(Сержи Роберто)
|26′
|25
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
89′
|20
|Сержи Роберто
|23
|Серхио Регилон
|18
|Жорди Альба
|4
|Серхио Рамос
61′
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Клеман Лангле
63′
|10
|Лука Модрич
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
|28
|Винисиус Жуниор
|10
|Лионель Месси
|8
|Тони Кроос
55′
|8
|Артур
71′
|15
|Федерико Вальверде
|22
|Артуро Видаль
|14
|Каземиру
76′
|5
|Серхио Бускетс
2′90′
|22
|Франсиско Роман Иско
|2
|Нелсон Семеду
|11
|Гарет Бэйл
61′
|11
|Усман Дембеле
78′
|20
|Марко Асенсио
82′
|7
|Филиппе Коутинью
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)