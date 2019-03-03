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01:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» сильнее «Реала». Второе доказательство за три дня

Даже без гола или голевой передачи Месси.

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На второе «класико» за три дня на «Сантьяго Бернабеу» Мадрид вышел со вторым вратарём — Тибо Куртуа. Точнее, с первым. Всё-таки в Примере, как правило, играет бельгиец, а Кейлор Навас получал игровую практику, прежде всего, в Кубке Испании. Кроме того, Гарет Бэйл заменил в основе Лукаса Васкеса. Несмотря на поражение со счётом 0:3, главный тренер «Реала» Сантьяго Солари оставил почти тот же стартовый состав. Играли-то неплохо. Центральные защитники Серхио Рамос и Рафаэль Варан смогли восстановиться от полученных в среду повреждений. В свою очередь наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде сделал одну перестановку — отправил Серхи Роберто в оборону на место Нелсона Семеду. В результате в основу попал Артур.

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Главная деталь первых минут игры — высокий, агрессивный прессинг «Реала». «Сливочные» вышли на поле злыми и голодными, помня как о крупном поражении в Кубке Испании, так и об отставании в девять очков в Примере. Этим давлением хозяева скорее отрезали форвардов «Барселоны» во главе с Лео Месси от игроков других линий, нежели сами что-то получили в атаке. За исключением штрафного Гарета Бэйла, который пробил так, как проводит почти весь сезон, ничего страшного у ворот Марка-Андре тер Штегена не было. Тем не менее к 25-й минуте «Реал» выигрывал по ударам — 5:1 (в створ — 1:0). Винисиус Жуниор несколько раз словно на велосипеде въезжал в штрафную «Барселоны» — недоставало хорошей концовки.

Лидер Примеры подождал-потерпел, стал находить свободные зоны в полуфлангах обороны Мадрида и реализовал первый же удар в створ. Забавно, что Иван Ракитич забил в такой же ситуации, в которой Месси отправил мяч мимо цели. Бывают редкие вещи даже в больших матчах. Серхио Рамос на секунду потерял концентрацию — и хорвата. Ракитич вообще пытался успеть везде: в частности, при обороне он закрывал фланг, к которому формально привязан аргентинец.

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Много ли надо Рамосу, чтобы завестись? Пару раз капитан «Реала» по-хамски сыграл против Месси, так что естественно, что Лео полез бодаться. Сегодня лоб крепче был у «Барселоны» — она создавала более опасные моменты при счёте 0:1. Да и из всех спорных эпизодов с возможным пенальти на «точку» больше всего тянуло попадание мяча в руку Дани Карвахаля. Месси к перерыву лидировал у каталонцев по количеству встреч с мячом — 42 касания, а у Бэйла для сравнения набралось лишь 13.

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Две замены в первые 15 минут второго тайма свидетельствовали о том, что Солари недоволен футболом «Реала» и после перерыва. Желание в игре «сливочных» превалировало над возможностями. Хозяева упёрлись в правый фланг обороны соперника. Уход с поля Бэйла — легко прогнозируемое решение. Но, как ни странно, ещё до этого тренер отказался от услуг Тони Крооса. Может, Солари согласился с мнением Бернда Шустера, назвавшего полузащитника «дизельным трактором».

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Решение выпустить Иско за 20 минут до финального свистка — это вообще надежда на авось. Солари не видит его в своей системе, превратил из звезды в болельщика, а в самый тяжёлый момент вдруг бросает в бой. Значит, просто нет у тренера идей. Хулена Лопетеги уволили из «Реала» в октябре как раз после поражения от «Барселоны» (1:5), а как будет с Солари после 0:4 за три дня?
Контролировавшие игру каталонцы настолько уверовали в своё превосходство на «Сантьяго Бернабеу», что Жерар Пике стал пускаться в дриблинг в собственной штрафной — от одного края до другого! Показательный эпизод: это «класико» оказалось не самым великим в истории. «Барселона» читала соперника, словно открытую книгу, и ждала шанса забить ещё один гол в контрвыпаде. Но Месси (85 касаний мяча за игру) не был в этот вечер кровожадным. «Реал» усилием воли организовал напряжённую концовку, однако заслуженно проиграл и матч, и золото Примеры. «Барса» убрала с дороги конкурента.

Анатолий Романов

Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрнесто Вальверде
Голы
Иван Ракитич(Сержи Роберто)26′
Составы команд
25Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
89′
20Сержи Роберто
23Серхио Регилон
18Жорди Альба
4Серхио Рамос
61′
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
15Клеман Лангле
63′
10Лука Модрич
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
9Луис Суарес
28Винисиус Жуниор
10Лионель Месси
8Тони Кроос
55′
8Артур
71′
15Федерико Вальверде
22Артуро Видаль
14Каземиру
76′
5Серхио Бускетс
2′90′
22Франсиско Роман Иско
2Нелсон Семеду
11Гарет Бэйл
61′
11Усман Дембеле
78′
20Марко Асенсио
82′
7Филиппе Коутинью
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
16Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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