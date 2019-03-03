«Бенфика» обыграла «Порту» и вышла в лидеры чемпионата Португалии
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» на выезде одержали волевую победу над «Порту» в 24-м туре чемпионата Португалии и возглавили турнирную таблицу.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» на выезде одержали волевую победу над «Порту» в 24-м туре чемпионата Португалии и возглавили турнирную таблицу.
Субботняя игра в Порту завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На гол Адриана Лопеса (18-я минута) «Бенфика» ответила точными ударами Жоау Феликса (26) и Рафы Силвы (52). На 77-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Габриэль.
«Бенфика» набрала 59 очков и сместила «Порту» (57 баллов) с первой строчки в турнирной таблице.