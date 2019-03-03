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01:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Бенфика» обыграла «Порту» и вышла в лидеры чемпионата Португалии

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты «Бенфики» на выезде одержали волевую победу над «Порту» в 24-м туре чемпионата Португалии и возглавили турнирную таблицу.

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Источник: Reuters

Субботняя игра в Порту завершилась победой гостей со счетом 2:1.

На гол Адриана Лопеса (18-я минута) «Бенфика» ответила точными ударами Жоау Феликса (26) и Рафы Силвы (52). На 77-й минуте с поля был удален полузащитник гостей Габриэль.

«Бенфика» набрала 59 очков и сместила «Порту» (57 баллов) с первой строчки в турнирной таблице.

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