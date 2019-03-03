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9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Кабананги принес «Астане» победу над «Кайратом» в матче за Суперкубок

Футболисты «Астаны» выиграли Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче, который прошел в Алматы, столичная команда обыграла местный «Кайрат» со счетом 2:0.

Героем встречи стал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, оформивший дубль. Он открыл счет, забив в ворота Стаса Покатилова на восьмой минуте. А на 66-й минуте отличился еще раз, поставив точку в матче.

Отметим, что последние пять минут основного времени и четыре дополнительного «Кайрат» доигрывал вдесятером после удаления Эсеолы.

Этот матч стал первым для нового наставника «Кайрата» Алексея Шпилевского и вернувшегося после полугодового отсутствия наставника «Астаны» Романа Григорчука.

Напомним, что Суперкубок ежегодно разыгрывается между чемпионом, которым в прошлом году стала «Астана», и обладателем Кубка Казахстана — его выиграл «Кайрат».

Матч за Суперкубок традиционно открывает новый сезон премьер-лиги. Игры КПЛ-2019 начнутся в следующие выходные.

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