Дубль Кабананги принес «Астане» победу над «Кайратом» в матче за Суперкубок
Футболисты «Астаны» выиграли Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» выиграли Суперкубок Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче, который прошел в Алматы, столичная команда обыграла местный «Кайрат» со счетом 2:0.
Героем встречи стал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, оформивший дубль. Он открыл счет, забив в ворота Стаса Покатилова на восьмой минуте. А на 66-й минуте отличился еще раз, поставив точку в матче.
Отметим, что последние пять минут основного времени и четыре дополнительного «Кайрат» доигрывал вдесятером после удаления Эсеолы.
Этот матч стал первым для нового наставника «Кайрата» Алексея Шпилевского и вернувшегося после полугодового отсутствия наставника «Астаны» Романа Григорчука.
Напомним, что Суперкубок ежегодно разыгрывается между чемпионом, которым в прошлом году стала «Астана», и обладателем Кубка Казахстана — его выиграл «Кайрат».
Матч за Суперкубок традиционно открывает новый сезон