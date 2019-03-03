«Мы не можем за два месяца сделать из них игроков «Барселоны». Наставник «Кайрата» назвал причины поражения от «Астаны» в Суперкубке

В матче, который прошел в Алматы, столичная команда обыграла местный «Кайрат» со счетом 2:0. Героем встречи стал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, оформивший дубль.

«Очень жаль, что так получилось. Ребята старались, но сегодня был не наш день. После удаления мы не смогли вернуться в игру, у нашего соперника было больше опыта. Сложно было играть на таком поле. Сегодня остался осадок, но мы будем работать дальше», — отметил Шпилевский.

О проблемах с составом

У нас половина состава была травмирована. Они даже не были в заявке. В матче сыграли те, кто был лучше всего готов к этому. Мы не можем за два месяца сделать из них игроков «Барселоны». Мы продолжаем работать. Возможно, ребята переволновались, может «перегорели».

Про Кубок Казахстана

На Кубок будем выступать казахстанскими футболистами, так же как в прошлом году.

Претензии к защитникам

Ребята попали в отрицательные времена. Они действовали пассивно. Это грубейшая ошибка.

Лучший в составе «Кайрата»

Лишь Швырева могу отметить. К нему меньше всего претензий. Остальные не показали свой уровень.

Напомним, для «Астаны» эта победа стала четвертой в Суперкубках — ранее столичный клуб выигрывал этот трофей в 2011, 2015 и 2018 годах, а «Кайрат», у которого также два трофея, проиграл во третий раз.