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15:42 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не можем за два месяца сделать из них игроков «Барселоны». Наставник «Кайрата» назвал причины поражения от «Астаны» в Суперкубке

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский назвал причины поражения от «Астаны» в матче за Суперкубок Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

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В матче, который прошел в Алматы, столичная команда обыграла местный «Кайрат» со счетом 2:0. Героем встречи стал форвард «Астаны» Жуниор Кабананга, оформивший дубль.

«Очень жаль, что так получилось. Ребята старались, но сегодня был не наш день. После удаления мы не смогли вернуться в игру, у нашего соперника было больше опыта. Сложно было играть на таком поле. Сегодня остался осадок, но мы будем работать дальше», — отметил Шпилевский.

О проблемах с составом

У нас половина состава была травмирована. Они даже не были в заявке. В матче сыграли те, кто был лучше всего готов к этому. Мы не можем за два месяца сделать из них игроков «Барселоны». Мы продолжаем работать. Возможно, ребята переволновались, может «перегорели».

Про Кубок Казахстана

На Кубок будем выступать казахстанскими футболистами, так же как в прошлом году.

Претензии к защитникам

Ребята попали в отрицательные времена. Они действовали пассивно. Это грубейшая ошибка.

Лучший в составе «Кайрата»

Лишь Швырева могу отметить. К нему меньше всего претензий. Остальные не показали свой уровень.

Напомним, для «Астаны» эта победа стала четвертой в Суперкубках — ранее столичный клуб выигрывал этот трофей в 2011, 2015 и 2018 годах, а «Кайрат», у которого также два трофея, проиграл во третий раз.

Отметим, что с 2015 года Суперкубок Казахстана неизменно разыгрывают «Астана» и «Кайрат».

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