Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:05
Фулхэм
Челси
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам0
Нант0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Краснодар-22
Луч0
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
19:15
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Сочи0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Сельта0
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Динамо2
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Чертаново3
Все события
Фоторепортажи
144 гола, 2 удаления — «Локо» и «Крылья» зажгли весеннюю премьер-лигу
16Мартовское безумие. Антураж первых весенних туров
16:31 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Энрича принес «Эйбару» победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Эйбар» одержал победу над «Сельтой» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Наверх

Встреча, прошедшая на поле «Эйбара», завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Серхи Энрич на 87-й минуте.

Эйбар
1:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
Футбол, Испания, Тур 263.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарМигел Кардозу
Голы
Аметльер Серхио Энрич87′
Нереализованные пенальти
Диас де Оливейра Шарлес68′
Составы команд
1Марко Дмитрович
13Вейга Рубен Бланко
4Иван Рамис
2Уго Мальо
11Рубен Пенья
4Нестор Араухо
15Вальдес Диас Хосе Анхель
74′
12Уэсли Худт
8Папакули Диоп
17Давид Хункa
9Аметльер Серхио Энрич
14Станислав Лоботка
14Фабиан Орельяна
23Брайс Мендес
19Диас де Оливейра Шарлес
9Макси Гомес
20Марк Кукурелья
81′
3Давид Костас
37′88′
7Марк Кардона
16Эндрю Юльсагер
23Анайц Арбилья
74′
5Окай Йокушлу
65′
3Педро Бигас
8Фран Бельтран
24Хоан Хордан
65′
18Матиас Йенсен
68′
5Гонсало Эскаланте
19Софьян Буфаль
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)3
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
7Угловые0
14Фолы16
5Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Эйбар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
«Реал Мадрид» ужасен, но и «Барса» далеко не топ. Итоги класико
Русские лыжники взяли шесть медалей в первый день Универсиады
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
100 – это только начало. Как Федерер шел к юбилейному титулу
IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии
Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч
«Динамо» подарило Уфе бесплатный футбол. Фанатам вернут деньги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь