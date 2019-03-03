Гол Энрича принес «Эйбару» победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Эйбар» одержал победу над «Сельтой» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Эйбар» одержал победу над «Сельтой» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Эйбара», завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Серхи Энрич на 87-й минуте.
|Хосе Луис Мендилибар
|Мигел Кардозу
|Аметльер Серхио Энрич
|87′
|Диас де Оливейра Шарлес
|68′
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Вейга Рубен Бланко
|4
|Иван Рамис
|2
|Уго Мальо
|11
|Рубен Пенья
|4
|Нестор Араухо
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
74′
|12
|Уэсли Худт
|8
|Папакули Диоп
|17
|Давид Хункa
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|14
|Станислав Лоботка
|14
|Фабиан Орельяна
|23
|Брайс Мендес
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|9
|Макси Гомес
|20
|Марк Кукурелья
81′
|3
|Давид Костас
37′88′
|7
|Марк Кардона
|16
|Эндрю Юльсагер
|23
|Анайц Арбилья
74′
|5
|Окай Йокушлу
65′
|3
|Педро Бигас
|8
|Фран Бельтран
|24
|Хоан Хордан
65′
|18
|Матиас Йенсен
68′
|5
|Гонсало Эскаланте
|19
|Софьян Буфаль
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|0
|14
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)