«Уотфорд» на последних минутах вырвал победу в матче с «Лестером»
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Уотфорд» обыграл «Лестер» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Уотфорд» обыграл «Лестер» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая на поле «Уотфорда», завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Трой Дини (5-я минута) и Андре Грей (90+2). У гостей отличился Джейми Варди (75).
|Хави Грасия
|Брендан Роджерс
|Трой Дини(Жерар Деулофеу)
|5′
|Джейми Варди(Юри Тилеманс)
|75′
|Андре Грэй(Трой Дини)
|90+2′
|26
|Бен Фостер
|1
|Каспер Шмайхель
|2
|Дарил Янмат
|3
|Бен Чилвелл
|6
|Эдриан Мариаппа
13′
|5
|Уэстли Морган
|15
|Крейг Каткарт
|6
|Джонатан Эванс
|25
|Хосе Холевас
|14
|Рикарду Перейра
84′
|16
|Абдулай Дукуре
61′
|15
|Гарри Магуайр
|29
|Этьенн Капуэ
60′
|10
|Джеймс Мэддисон
|37
|Роберто Перейра
|25
|Уилфред Ндиди
|9
|Трой Дини
62′
|19
|Харви Барнс
66′
|19
|Уилл Хьюз
90′
|7
|Демарэй Грэй
|8
|Том Клеверли
|21
|Юри Тилеманс
82′
|7
|Жерар Деулофеу
69′
|24
|Нампали Менди
|18
|Андре Грэй
90+3′
|9
|Джейми Варди
83′
|8
|Келечи Ихеаначо
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)