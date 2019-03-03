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17:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Уотфорд» на последних минутах вырвал победу в матче с «Лестером»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. «Уотфорд» обыграл «Лестер» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Уотфорда», завершилась со счетом 2:1. У хозяев голы забили Трой Дини (5-я минута) и Андре Грей (90+2). У гостей отличился Джейми Варди (75).

Уотфорд
2:1
Первый тайм: 1:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 293.03.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Vicarage Road
Главные тренеры
Хави ГрасияБрендан Роджерс
Голы
Трой Дини(Жерар Деулофеу)5′
Джейми Варди(Юри Тилеманс)75′
Андре Грэй(Трой Дини)90+2′
Составы команд
26Бен Фостер
1Каспер Шмайхель
2Дарил Янмат
3Бен Чилвелл
6Эдриан Мариаппа
13′
5Уэстли Морган
15Крейг Каткарт
6Джонатан Эванс
25Хосе Холевас
14Рикарду Перейра
84′
16Абдулай Дукуре
61′
15Гарри Магуайр
29Этьенн Капуэ
60′
10Джеймс Мэддисон
37Роберто Перейра
25Уилфред Ндиди
9Трой Дини
62′
19Харви Барнс
66′
19Уилл Хьюз
90′
7Демарэй Грэй
8Том Клеверли
21Юри Тилеманс
82′
7Жерар Деулофеу
69′
24Нампали Менди
18Андре Грэй
90+3′
9Джейми Варди
83′
8Келечи Ихеаначо
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
15Фолы12
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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