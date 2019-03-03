Голы Игуаина и Жоржиньо принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»
«Челси» одержал победу в матче 29-го тура английской
«Челси» одержал победу в матче 29-го тура английской
На 20-й минуте «Челси» вперёд вывел Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард отличился с передачи Сесара Аспиликуэты. Уже через восемь минут счёт с передачи Райана Бабела сравнял Каллум Чемберс. Ещё до перерыва Жоржиньо забил после паса Эдена Азара. В итоге счёт больше не изменился. Уже в компенсированное время «Фулхэм» мог уйти от поражения, но голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага спас свою команду после опасного удара с близкого расстояния головой.
После этой победы «Челси» набрал 56 очков. Лондонцы занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм» с 17 набранными очками занимает 19-е место.
|Скотт Паркер
|Маурицио Сарри
|Калум Чемберс(Райан Бабел)
|27′
|Гонсало Игуаин(Сесар Аспиликуэта)
|20′
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью(Эден Азар)
|31′
|25
|Серхио Рико
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Деннис Одуа
|2
|Антонио Рюдигер
|5
|Калум Чемберс
22′
|27
|Андреас Кристенсен
|13
|Тим Рим
|28
|Сесар Аспиликуэта
|16
|Ховард Нордтвейт
|33
|Эмерсон
|23
|Джо Брайан
|7
|Н`Голо Канте
|3
|Райан Сессеньон
|9
|Гонсало Игуаин
|9
|Александр Митрович
|22
|Виллиан
|6
|Кевин Макдональд
51′62′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
61′68′
|29
|Андре-Франк Замбо
|17
|Матео Ковачич
|10
|Том Кэрни
80′
|8
|Росс Баркли
78′
|19
|Лусиано Вьетто
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|12
|Райан Бабел
71′
|10
|Эден Азар
74′
|11
|Флойд Айите
|11
|Родригес Педро
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)