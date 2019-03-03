Голы Игуаина и Жоржиньо принесли «Челси» победу над «Фулхэмом»

На 20-й минуте «Челси» вперёд вывел Гонсало Игуаин. Аргентинский форвард отличился с передачи Сесара Аспиликуэты. Уже через восемь минут счёт с передачи Райана Бабела сравнял Каллум Чемберс. Ещё до перерыва Жоржиньо забил после паса Эдена Азара. В итоге счёт больше не изменился. Уже в компенсированное время «Фулхэм» мог уйти от поражения, но голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага спас свою команду после опасного удара с близкого расстояния головой.