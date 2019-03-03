Маурицио Сарри: Планирую остаться в «Челси» на следующий сезон
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Фулхэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что не планирует уходить из клуба.
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Фулхэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что не планирует уходить из клуба.
— Я чувствую то же, что и раньше, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. — Однако стал немного счастливее, потому что результаты команды положительные. Когда все говорили о моем увольнении, я общался с представителями клуба на тему планирования следующего сезона. Поэтому я всегда был расслаблен.
«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.
|Скотт Паркер
|Маурицио Сарри
|Калум Чемберс(Райан Бабел)
|27′
|Гонсало Игуаин(Сесар Аспиликуэта)
|20′
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью(Эден Азар)
|31′
|25
|Серхио Рико
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Деннис Одуа
|2
|Антонио Рюдигер
|5
|Калум Чемберс
22′
|27
|Андреас Кристенсен
|13
|Тим Рим
|28
|Сесар Аспиликуэта
|16
|Ховард Нордтвейт
|33
|Эмерсон
|23
|Джо Брайан
|7
|Н`Голо Канте
|3
|Райан Сессеньон
|9
|Гонсало Игуаин
|9
|Александр Митрович
|22
|Виллиан
|6
|Кевин Макдональд
51′62′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
61′68′
|29
|Андре-Франк Замбо
|17
|Матео Ковачич
|10
|Том Кэрни
80′
|8
|Росс Баркли
78′
|19
|Лусиано Вьетто
|12
|Рубен Лофтус-Чик
|12
|Райан Бабел
71′
|10
|Эден Азар
74′
|11
|Флойд Айите
|11
|Родригес Педро
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Грэм Скотт(Англия)