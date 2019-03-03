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21:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Маурицио Сарри: Планирую остаться в «Челси» на следующий сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Фулхэмом» в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что не планирует уходить из клуба.

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Источник: Reuters

— Я чувствую то же, что и раньше, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. — Однако стал немного счастливее, потому что результаты команды положительные. Когда все говорили о моем увольнении, я общался с представителями клуба на тему планирования следующего сезона. Поэтому я всегда был расслаблен.

«Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

Фулхэм
1:2
Первый тайм: 1:2
Челси
Футбол, Англия, Тур 293.03.2019, 17:05 (МСК UTC+3)Craven Cottage
Главные тренеры
Скотт ПаркерМаурицио Сарри
Голы
Калум Чемберс(Райан Бабел)27′
Гонсало Игуаин(Сесар Аспиликуэта)20′
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью(Эден Азар)31′
Составы команд
25Серхио Рико
1Кепа Аррисабалага
4Деннис Одуа
2Антонио Рюдигер
5Калум Чемберс
22′
27Андреас Кристенсен
13Тим Рим
28Сесар Аспиликуэта
16Ховард Нордтвейт
33Эмерсон
23Джо Брайан
7Н`Голо Канте
3Райан Сессеньон
9Гонсало Игуаин
9Александр Митрович
22Виллиан
6Кевин Макдональд
51′62′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
61′68′
29Андре-Франк Замбо
17Матео Ковачич
10Том Кэрни
80′
8Росс Баркли
78′
19Лусиано Вьетто
12Рубен Лофтус-Чик
12Райан Бабел
71′
10Эден Азар
74′
11Флойд Айите
11Родригес Педро
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)20
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
11Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГрэм Скотт(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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