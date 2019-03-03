Маурицио Сарри: Планирую остаться в «Челси» на следующий сезон

— Я чувствую то же, что и раньше, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. — Однако стал немного счастливее, потому что результаты команды положительные. Когда все говорили о моем увольнении, я общался с представителями клуба на тему планирования следующего сезона. Поэтому я всегда был расслаблен.