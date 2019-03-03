«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог обойти «Манчестер Сити» в таблице АПЛ
ТАСС, 3 марта. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 3 марта. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Команды провели 200-й матч в рамках высших дивизионов первенства Англии, в 77 сильнее оказывался «Ливерпуль», 57 побед на счету «Эвертона», еще 66 игр завершились вничью.
В следующем туре «Ливерпуль» 10 марта примет «Бёрнли», «Эвертон» 9 марта в гостях сыграет с «Ньюкаслом».
|Марку Силва
|Юрген Клопп
|1
|Джордан Пикфорд
|13
|Алиссон
|4
|Майкл Кин
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Курт Зума
|26
|Эндрю Робертсон
75′
|12
|Люка Динь
|32
|Жоэль Матип
|23
|Шеймус Коулман
|66
|Трент Александр-Арнолд
|10
|Гильфи Сигурдссон
|3
|Фабинью
79′
|17
|Идрисса Гей
|14
|Джордан Хендерсон
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|11
|Мохамед Салах
|18
|Морган Шнейдерлен
76′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
63′
|8
|Андре Гомеш
|7
|Джеймс Милнер
|11
|Тео Уолкотт
7′59′
|10
|Садио Мане
84′
|30
|Ришарлисон
|20
|Адам Лаллана
|29
|Доминик Калверт-Льюин
74′
|27
|Дивок Ориги
63′
|14
|Тосун Дженк
|9
|Роберту Фирмину
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)