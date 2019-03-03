«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог обойти «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Команды провели 200-й матч в рамках высших дивизионов первенства Англии, в 77 сильнее оказывался «Ливерпуль», 57 побед на счету «Эвертона», еще 66 игр завершились вничью.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 70 очков и одно очко проигрывая вышедшему в лидеры «Манчестер Сити». В предыдущий раз «Манчестер Сити» был на первом месте в таблице по итогам тура в начале декабря. «Эвертон» с 37 очками идет 10-м.