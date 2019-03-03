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21:49 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» и не смог обойти «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

ТАСС, 3 марта. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» со счетом 0:0 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2019

Команды провели 200-й матч в рамках высших дивизионов первенства Англии, в 77 сильнее оказывался «Ливерпуль», 57 побед на счету «Эвертона», еще 66 игр завершились вничью.

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает второе место, набрав 70 очков и одно очко проигрывая вышедшему в лидеры «Манчестер Сити». В предыдущий раз «Манчестер Сити» был на первом месте в таблице по итогам тура в начале декабря. «Эвертон» с 37 очками идет 10-м.

Англия 2018/2019Тур 29, 2.03.2019, 18:00

Борнмут0:Манчестер Сити1

В следующем туре «Ливерпуль» 10 марта примет «Бёрнли», «Эвертон» 9 марта в гостях сыграет с «Ньюкаслом».

Эвертон
0:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 293.03.2019, 19:15 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваЮрген Клопп
Составы команд
1Джордан Пикфорд
13Алиссон
4Майкл Кин
4Виргил ван Дейк
5Курт Зума
26Эндрю Робертсон
75′
12Люка Динь
32Жоэль Матип
23Шеймус Коулман
66Трент Александр-Арнолд
10Гильфи Сигурдссон
3Фабинью
79′
17Идрисса Гей
14Джордан Хендерсон
20Анисиу Калдейра Бернард
11Мохамед Салах
18Морган Шнейдерлен
76′
5Джорджиньо Вайналдум
63′
8Андре Гомеш
7Джеймс Милнер
11Тео Уолкотт
7′59′
10Садио Мане
84′
30Ришарлисон
20Адам Лаллана
29Доминик Калверт-Льюин
74′
27Дивок Ориги
63′
14Тосун Дженк
9Роберту Фирмину
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
12Фолы10
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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