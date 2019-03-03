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22:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Наполи» — «Ювентус»: составы команд

Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии.

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В воротах неаполитанцев сыграет Алекс Мерет, Давид Оспина остался в запасе.

«Наполи»: Мерет — Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай — Кальехон, Аллан, Фабиан, Зелиньски — Инсинье, Милик.

«Ювентус»: Щенсны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру — Эмре Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич, Роналду.

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