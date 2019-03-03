«Наполи» — «Ювентус»: составы команд
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии.
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ювентуса» на матч 26-го тура чемпионата Италии.
В воротах неаполитанцев сыграет Алекс Мерет, Давид Оспина остался в запасе.
«Наполи»: Мерет — Малькюи, Максимович, Кулибали, Хюсай — Кальехон, Аллан, Фабиан, Зелиньски — Инсинье, Милик.
«Ювентус»: Щенсны — Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру — Эмре Джан, Пьянич, Матюиди — Бернардески, Манджукич, Роналду.