Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» со счётом 0:2. Встреча состоялась в
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» со счётом 0:2. Встреча состоялась в
Счёт на 30-й минуте открыл Альваро Мората, которому ассистировал Диего Годин. Через три минуты Мората удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Коке. В середине второго тайма Коке был удалён, но «Атлетико» сумел довести матч до победы.
После матча «Атлетико», набрав 53 очка,
|Иманол Альгвасиль
|Диего Симеоне
|Альваро Мората(Диего Годин)
|30′
|Альваро Мората(Коке)
|33′
|1
|Херонимо Рульи
|13
|Ян Облак
|2
|Хосеба Сальдуа
3′
|2
|Диего Годин
63′
|3
|Диего Льоренте
|20
|Хуанфран
|19
|Тео Эрнандез
|24
|Хосе Хименес
|22
|Рауль Навас
|6
|Коке
41′62′
|8
|Микель Мерино
|8
|Ньигес Сауль
|10
|Микель Оярсабаль
|14
|Родриго Эрнандес
59′
|24
|Сандро Рамирес
|7
|Антуан Гризманн
|5
|Игор Субельдия
75′
|3
|Филипе Луис
45′
|14
|Рубен Пардо
|4
|Сантьяго Ариас
|17
|Давид Сурутуса
68′
|11
|Тома Лемар
58′
|7
|Хуан Мигель Хуанми
|5
|Томас Партей
|12
|да Силва Виллиан Жозе
27′
|22
|Альваро Мората
71′
|21
|Хон Баутиста
|10
|Анхель Корреа
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)