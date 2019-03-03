Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Счёт на 30-й минуте открыл Альваро Мората, которому ассистировал Диего Годин. Через три минуты Мората удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Коке. В середине второго тайма Коке был удалён, но «Атлетико» сумел довести матч до победы.