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3 марта, источник: Чемпионат.com

Дубль Мораты принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проиграл «Атлетико» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

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Источник: AP 2019

Счёт на 30-й минуте открыл Альваро Мората, которому ассистировал Диего Годин. Через три минуты Мората удвоил преимущество гостей, оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Коке. В середине второго тайма Коке был удалён, но «Атлетико» сумел довести матч до победы.

После матча «Атлетико», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отставание «матрасников» от лидирующей «Барселоны» составляет семь очков. «Реал Сосьедад» (35) остался на 8-м месте.

Реал Сосьедад
0:2
Первый тайм: 0:2
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 263.03.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Anoeta
Главные тренеры
Иманол АльгвасильДиего Симеоне
Голы
Альваро Мората(Диего Годин)30′
Альваро Мората(Коке)33′
Составы команд
1Херонимо Рульи
13Ян Облак
2Хосеба Сальдуа
3′
2Диего Годин
63′
3Диего Льоренте
20Хуанфран
19Тео Эрнандез
24Хосе Хименес
22Рауль Навас
6Коке
41′62′
8Микель Мерино
8Ньигес Сауль
10Микель Оярсабаль
14Родриго Эрнандес
59′
24Сандро Рамирес
7Антуан Гризманн
5Игор Субельдия
75′
3Филипе Луис
45′
14Рубен Пардо
4Сантьяго Ариас
17Давид Сурутуса
68′
11Тома Лемар
58′
7Хуан Мигель Хуанми
5Томас Партей
12да Силва Виллиан Жозе
27′
22Альваро Мората
71′
21Хон Баутиста
10Анхель Корреа
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)8
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
12Фолы17
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Гонсалес Гонсалес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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