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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар: «Реал»? Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар прокомментировал информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».

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Источник: AP 2019

«Хочу ли я играть за «Реал»? Это один из самых больших клубов в мире. Любой игрок, которого связывают с «Реалом», будет рад играть в этом клубе. Но ради Бога, я не говорю, что хочу играть за «Реал», успокойтесь. Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем.

«Реал» является отличным клубом, одним из лучших в мире. Я полностью уважаю этот клуб, но в данный момент вижу себя в Париже.

Я всегда стремился играть за «Барселону», это была моя мечта, которую я реализовал. Я чувствую, что достиг своей цели. Я не хочу покидать «ПСЖ», но никто не знает, что произойдёт через три месяца, — приводит слова Неймара Marca со ссылкой на Globo TV.

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