Неймар: «Реал»? Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем

«Хочу ли я играть за «Реал»? Это один из самых больших клубов в мире. Любой игрок, которого связывают с «Реалом», будет рад играть в этом клубе. Но ради Бога, я не говорю, что хочу играть за «Реал», успокойтесь. Я счастлив в Париже, но никто не знает, что ждёт меня в будущем.