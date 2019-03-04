Роналду оставил «Наполи» без вратаря, победу «Ювентуса» отстояла штанга

Чемпион под шквалом критики

В последние годы ожидание очередной встречи «Наполи» и «Ювентуса» напоминает сеансы аутотренинга. Не только поклонники неаполитанцев, но и все, кому надоела гегемония «Старой синьоры», пытаются внушить себе, что вот сейчас туринский король будет повержен. Как правило, апогея такие разговоры достигали, если в чемпионате сохранялась интрига. Например, прошлой весной, когда гол Кулибали на последних минутах позволил «Наполи» увезти из Турина победу. Однако сейчас вечного чемпиона и лучшую среди всех остальных команду серии А разделяли 13 очков, и речь могла идти разве что о моральном удовлетворении для Карло Анчелотти и его подопечных.

«Юве» успех в игре с таким мотивированным и высококлассным соперником был необходим сразу по нескольким причинам. Во-первых, как успокоительное и жизнеутверждающее лекарство после крайне болезненного поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико». Во-вторых, как аргумент в дискуссиях с критиками, которые разошлись настолько, что заставили Массимилиано Аллегри закрыть свои аккаунты в соцсетях. Важность игры в Неаполе подчеркивало и появление в стартовом составе Криштиану Роналду. В середине недели португалец тренировался по индивидуальной программе, у него были основания взять паузу, однако лучший снайпер чемпионата вернулся в общую группу, как только узнал, что его повреждение не носит критического характера.

Чутье Роналду и гений Пьянича

Первый тайм «Ювентус» выиграл, но если проецировать происходившее на поле на ответную встречу с «Атлетико», безудержного оптимизма увиденное не вызвало. «Наполи» обнажил ровно те же проблемы, что и подопечные Диего Симеоне. Бонуччи снова не выглядел образцом надежности, и в дебюте неуклюжей обработкой подарил шанс едва не закрутившему мяч в дальний угол Зелиньски. Уже в середине тайма поляк оказался быстрее Леонардо и пробил в штангу, но в данном случае больше вопросов возникло к игрокам средней линии, которые позволили сопернику провести несколько чрезвычайно опасных встречных атак.

Перелом же в игре обеспечили два фактора — безалаберность Малькюи и чутье Роналду. Защитник хозяев отдал передачу своему вратарю, португалец коршуном ринулся на перехват, и у Мерета не осталось иного выхода, кроме как сбивать соперника с ног. «Наполи» в эти мгновения получил тройной удар. Лишился удаленного за фол «последней надежды» вратаря, пожертвовал ради замены своим лучшим снайпером Миликом, а толком не размявшийся Оспина пропустил с блестяще исполненного Пьяничем штрафного. Реализация моментов у гостей в первом тайме оказалась стопроцентной, и когда неаполитанцы вроде бы приспособились к игре вдесятером, их пыл остудил Эмре Джан, головой замкнувший подачу Бернардески.

Полчаса в обороне

При счете 2:0 о серьезной для «Ювентуса» проверке говорить вроде бы не приходилось. Никто в Италии не умеет сохранять результат так, как это делает туринская команда. Однако в самом начале второго тайма Пьянич зачем-то сыграл рукой в центре поля и уравнял составы, получив вторую желтую карточку. Воодушевленный «Наполи» не сразу, но захватил преимущество, а со слабыми местами гостей Анчелотти познакомил своих подопечных на теоретических занятиях. В результате Инсинье вырезал потрясающую подачу к площади ворот, а там Кьеллини проспал вылетевшего у него из-за спины Кальехона.

Почувствовав запах крови, неаполитанцы переключились на гиперзвуковые скорости, и оставшиеся полчаса «Юве» только защищался. «Атлетико» и близко не создавал подопечным Аллегри таких проблем. Минимальный перевес гостям позволяли сохранять промахи игроков «Наполи», масса заблокированных ударов и сэйвы Щенсны. Роналду и вовсе оставался единственным игроком в черно-белой форме, который не находился за линией мяча, но при этом пребывал на голодном пайке.