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01:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду оставил «Наполи» без вратаря, победу «Ювентуса» отстояла штанга

Эмоциональный матч лучших команд Италии позволил победившему в Неаполе «Ювентусу» (2:1) увеличить отрыв от второго места до 16 очков, но вопросов к чемпиону меньше не стало.

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Чемпион под шквалом критики

В последние годы ожидание очередной встречи «Наполи» и «Ювентуса» напоминает сеансы аутотренинга. Не только поклонники неаполитанцев, но и все, кому надоела гегемония «Старой синьоры», пытаются внушить себе, что вот сейчас туринский король будет повержен. Как правило, апогея такие разговоры достигали, если в чемпионате сохранялась интрига. Например, прошлой весной, когда гол Кулибали на последних минутах позволил «Наполи» увезти из Турина победу. Однако сейчас вечного чемпиона и лучшую среди всех остальных команду серии А разделяли 13 очков, и речь могла идти разве что о моральном удовлетворении для Карло Анчелотти и его подопечных.

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«Юве» успех в игре с таким мотивированным и высококлассным соперником был необходим сразу по нескольким причинам. Во-первых, как успокоительное и жизнеутверждающее лекарство после крайне болезненного поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико». Во-вторых, как аргумент в дискуссиях с критиками, которые разошлись настолько, что заставили Массимилиано Аллегри закрыть свои аккаунты в соцсетях. Важность игры в Неаполе подчеркивало и появление в стартовом составе Криштиану Роналду. В середине недели португалец тренировался по индивидуальной программе, у него были основания взять паузу, однако лучший снайпер чемпионата вернулся в общую группу, как только узнал, что его повреждение не носит критического характера.

Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 12.03.2019, 23:00

Ювентус-:Атлетико-

Чутье Роналду и гений Пьянича

Первый тайм «Ювентус» выиграл, но если проецировать происходившее на поле на ответную встречу с «Атлетико», безудержного оптимизма увиденное не вызвало. «Наполи» обнажил ровно те же проблемы, что и подопечные Диего Симеоне. Бонуччи снова не выглядел образцом надежности, и в дебюте неуклюжей обработкой подарил шанс едва не закрутившему мяч в дальний угол Зелиньски. Уже в середине тайма поляк оказался быстрее Леонардо и пробил в штангу, но в данном случае больше вопросов возникло к игрокам средней линии, которые позволили сопернику провести несколько чрезвычайно опасных встречных атак.

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Перелом же в игре обеспечили два фактора — безалаберность Малькюи и чутье Роналду. Защитник хозяев отдал передачу своему вратарю, португалец коршуном ринулся на перехват, и у Мерета не осталось иного выхода, кроме как сбивать соперника с ног. «Наполи» в эти мгновения получил тройной удар. Лишился удаленного за фол «последней надежды» вратаря, пожертвовал ради замены своим лучшим снайпером Миликом, а толком не размявшийся Оспина пропустил с блестяще исполненного Пьяничем штрафного. Реализация моментов у гостей в первом тайме оказалась стопроцентной, и когда неаполитанцы вроде бы приспособились к игре вдесятером, их пыл остудил Эмре Джан, головой замкнувший подачу Бернардески.

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Полчаса в обороне

При счете 2:0 о серьезной для «Ювентуса» проверке говорить вроде бы не приходилось. Никто в Италии не умеет сохранять результат так, как это делает туринская команда. Однако в самом начале второго тайма Пьянич зачем-то сыграл рукой в центре поля и уравнял составы, получив вторую желтую карточку. Воодушевленный «Наполи» не сразу, но захватил преимущество, а со слабыми местами гостей Анчелотти познакомил своих подопечных на теоретических занятиях. В результате Инсинье вырезал потрясающую подачу к площади ворот, а там Кьеллини проспал вылетевшего у него из-за спины Кальехона.

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Почувствовав запах крови, неаполитанцы переключились на гиперзвуковые скорости, и оставшиеся полчаса «Юве» только защищался. «Атлетико» и близко не создавал подопечным Аллегри таких проблем. Минимальный перевес гостям позволяли сохранять промахи игроков «Наполи», масса заблокированных ударов и сэйвы Щенсны. Роналду и вовсе оставался единственным игроком в черно-белой форме, который не находился за линией мяча, но при этом пребывал на голодном пайке.

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В конце концов, неаполитанская вода подточила туринский камень, и Джанлука Рокки после изучения видеоповтора посчитал, что Алекс Сандру сыграл рукой в своей штрафной. Момент получился дискуссионным, а вот счет 2:2 не вызвал бы никаких вопросов, однако пушечный удар Инсинье с 11-метровой отметки пришелся в штангу. Потом — после не замеченного арбитром фола на Дибале — команды едва не сошлись стенка на стенку, и хозяева — вопреки нормам «честной игры» — не стали возвращать мяч сопернику. И все же «Ювентус» увез из Неаполя победу, его отрыв от второго места вырос до космических 16 очков, однако итальянский гегемон не убедил в том, что сможет продолжить поход за трофеем Лиги чемпионов.

Наполи
1:2
Первый тайм: 0:2
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 263.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Карло АнчелоттиМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)61′
Миралем Пьянич28′
Эмре Джан(Федерико Бернардески)39′
Нереализованные пенальти
Лоренцо Инсинье84′
Составы команд
1Алекс Мерет
25′
1Войчех Щенсны
23Эльсеид Хюсай
12Алекс Сандру
83′
19Никола Максимович
77′
3Джорджо Кьеллини
26Калиду Кулибали
86′
19Леонардо Бонуччи
20Петр Зелиньски
23Эмре Джан
5Маркес Лоурейру Аллан
89′
14Блез Матюиди
8Фабиан Руис
5Миралем Пьянич
34′47′
24Лоренцо Инсинье
7Криштиану Роналду
2Кевин Малькюи
45′
20Жоау Канселу
54′61′
14Дрис Мертенс
2Маттиа Де Шильо
7Хосе Кальехон
78′
17Марио Манджукич
74′
11Адам Унас
30Родриго Бентанкур
89′
99Аркадиуш Милик
27′
33Федерико Бернардески
85′
25Давид Оспина
10Пауло Дибала
90+1′
Статистика
3Желтые карточки6
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)6
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
12Угловые4
10Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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