Роналду оставил «Наполи» без вратаря, победу «Ювентуса» отстояла штанга
Эмоциональный матч лучших команд Италии позволил победившему в Неаполе «Ювентусу» (2:1) увеличить отрыв от второго места до 16 очков, но вопросов к чемпиону меньше не стало.
Эмоциональный матч лучших команд Италии позволил победившему в Неаполе «Ювентусу» (2:1) увеличить отрыв от второго места до 16 очков, но вопросов к чемпиону меньше не стало.
В последние годы ожидание очередной встречи «Наполи» и «Ювентуса» напоминает сеансы аутотренинга. Не только поклонники неаполитанцев, но и все, кому надоела гегемония «Старой синьоры», пытаются внушить себе, что вот сейчас туринский король будет повержен. Как правило, апогея такие разговоры достигали, если в чемпионате сохранялась интрига. Например, прошлой весной, когда гол Кулибали на последних минутах позволил «Наполи» увезти из Турина победу. Однако сейчас вечного чемпиона и лучшую среди всех остальных команду серии А разделяли 13 очков, и речь могла идти разве что о моральном удовлетворении для Карло Анчелотти и его подопечных.
«Юве» успех в игре с таким мотивированным и высококлассным соперником был необходим сразу по нескольким причинам.
Первый тайм «Ювентус» выиграл, но если проецировать происходившее на поле на ответную встречу с «Атлетико», безудержного оптимизма увиденное не вызвало. «Наполи» обнажил ровно те же проблемы, что и подопечные Диего Симеоне. Бонуччи снова не выглядел образцом надежности, и в дебюте неуклюжей обработкой подарил шанс едва не закрутившему мяч в дальний угол Зелиньски. Уже в середине тайма поляк оказался быстрее Леонардо и пробил в штангу, но в данном случае больше вопросов возникло к игрокам средней линии, которые позволили сопернику провести несколько чрезвычайно опасных встречных атак.
Перелом же в игре обеспечили два фактора — безалаберность Малькюи и чутье Роналду. Защитник хозяев отдал передачу своему вратарю, португалец коршуном ринулся на перехват, и у Мерета не осталось иного выхода, кроме как сбивать соперника с ног. «Наполи» в эти мгновения получил тройной удар. Лишился удаленного за фол «последней надежды» вратаря, пожертвовал ради замены своим лучшим снайпером Миликом, а толком не размявшийся Оспина пропустил с блестяще исполненного Пьяничем штрафного. Реализация моментов у гостей в первом тайме оказалась стопроцентной, и когда неаполитанцы вроде бы приспособились к игре вдесятером, их пыл остудил Эмре Джан, головой замкнувший подачу Бернардески.
При счете 2:0 о серьезной для «Ювентуса» проверке говорить вроде бы не приходилось. Никто в Италии не умеет сохранять результат так, как это делает туринская команда. Однако в самом начале второго тайма Пьянич
Почувствовав запах крови, неаполитанцы переключились на гиперзвуковые скорости, и оставшиеся полчаса «Юве» только защищался. «Атлетико» и близко не создавал подопечным Аллегри таких проблем. Минимальный перевес гостям позволяли сохранять промахи игроков «Наполи», масса заблокированных ударов и сэйвы Щенсны. Роналду и вовсе оставался единственным игроком в
В конце концов, неаполитанская вода подточила туринский камень, и Джанлука Рокки после изучения видеоповтора посчитал, что Алекс Сандру сыграл рукой в своей штрафной. Момент получился дискуссионным, а вот счет 2:2 не вызвал бы никаких вопросов, однако пушечный удар Инсинье с 11-метровой отметки пришелся в штангу. Потом — после не замеченного арбитром фола на Дибале — команды едва не сошлись стенка на стенку, и хозяева — вопреки нормам «честной игры» — не стали возвращать мяч сопернику. И все же «Ювентус» увез из Неаполя победу, его отрыв от второго места вырос до космических 16 очков, однако итальянский гегемон не убедил в том, что сможет продолжить поход за трофеем Лиги чемпионов.
|Карло Анчелотти
|Массимилиано Аллегри
|Хосе Кальехон(Лоренцо Инсинье)
|61′
|Миралем Пьянич
|28′
|Эмре Джан(Федерико Бернардески)
|39′
|Лоренцо Инсинье
|84′
|1
|Алекс Мерет
25′
|1
|Войчех Щенсны
|23
|Эльсеид Хюсай
|12
|Алекс Сандру
83′
|19
|Никола Максимович
77′
|3
|Джорджо Кьеллини
|26
|Калиду Кулибали
86′
|19
|Леонардо Бонуччи
|20
|Петр Зелиньски
|23
|Эмре Джан
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
89′
|14
|Блез Матюиди
|8
|Фабиан Руис
|5
|Миралем Пьянич
34′47′
|24
|Лоренцо Инсинье
|7
|Криштиану Роналду
|2
|Кевин Малькюи
45′
|20
|Жоау Канселу
54′61′
|14
|Дрис Мертенс
|2
|Маттиа Де Шильо
|7
|Хосе Кальехон
78′
|17
|Марио Манджукич
74′
|11
|Адам Унас
|30
|Родриго Бентанкур
89′
|99
|Аркадиуш Милик
27′
|33
|Федерико Бернардески
85′
|25
|Давид Оспина
|10
|Пауло Дибала
90+1′
|3
|Желтые карточки
|6
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)