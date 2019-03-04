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01:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Валенсия» с Черышевым победила в чемпионате перед матчем с «Краснодаром»

«Валенсия» обыграла «Атлетик» (2:0), Денис Черышев провел весь матч, но не отметился результативными действиями.

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Ничейный синдром

Матчи в чемпионате Испании для «Валенсии» — это непрекращающийся кошмар. Команда 15 раз сыграла вничью в 25 турах и делит очки с соперниками вот уже четыре встречи подряд. Куда успешнее «летучие мыши» выступают в Лиге Европы и Кубке Испании, в последнем турнире они и вовсе добрались до финала. Несмотря на эти достижения, главный тренер Марселино по-прежнему заявляет, что чемпионат остается приоритетом «Валенсии». Клуб не может выбраться из середины турнирной таблицы и пока не попадает в зону еврокубков. «Валенсии» срочно нужно побеждать и желательно в нескольких матчах подряд. Тем не менее Марселино не отошел от практики ротации. И выставил не сильнейший состав, придержав нескольких футболистов к игре с «Краснодаром».

Лига Европы 2018/20191/8 финала, 7.03.2019, 23:00

Валенсия-:Краснодар-

Перед матчем испанские журналисты спорили, кто же займет левый фланг атаки: Черышев или Гедеш? Первый ударно провел прошлый месяц, отдавал передачи, забивал голы и был одним из лучших на поле. Второй обладает большим талантом, в теории может решить исход матча, вот только после травмы португалец пока не играет на желаемом уровне.

В итоге Марселино выбрал Черышева. А Гедеша приберег в качестве джокера. И не прогадал.

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Первая победа после 4 ничьих

«Валенсия» начала матч необычно осторожно. В стартовом отрезке именно гости больше владели мячом и несколько раз подбирались к воротам Нету. Но реального шанса открыть счет у «Атлетика» не было. «Валенсия» после сонных десяти минут прибавила в движении и стала чаще задействовать фланги, то есть Черышева с Торресом.

Российский полузащитник на пару с Миной мог соорудить гол еще в середине тайма, сделал голевую передачу на форварда. Тот в борьбе с защитником не сумел дотянуться до мяча. Затем «Валенсия», воодушевленная удачными атаками, придумала еще пару хороших моментов, но счет так и не открыла. И темп матча снова успокоился.

Зато уже на старте второй половины «Валенсия» добилась своего и забила гол. Мина на границе штрафной выиграл верховое единоборство, скинул мяч на Родриго, а тот с лету заколотил его в ворота «Атлетика».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что вот уже второй матч подряд Марселино находит место на поле одновременно Черышеву и Гедешу. На этот раз португалец вышел вместо Родриго и занял позицию форварда. То же самое было в кубковом матче против «Бетиса». Только тогда со скамейки появился Черышев, ушел на левый фланг, а Гедеш переместился в нападение. Возможно, подобную российско-португальскую связку мы увидим и в матче 1/8 Лиги Европы с «Краснодаром». В самой концовке встречи «Валенсия», усилиями свежих Гедеша и Солера соорудила второй мяч, автором которого стал Гамейро. Благодаря первой победе в пяти матчах команда догнала «Бетис», и от зоны еврокубков ее отделяет одно очко.

Валенсия
2:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 263.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Марселино Гарсия ТоральГаиска Гаритано
Голы
Морено Родриго(Санти Мина)49′
Кевин Гамейро(Карлос Солер)89′
Составы команд
13Норберту Мурара Нету
13Яго Эррерин
4Факундо Ронкалья
4Иньиго Мартинес
70′
12Муктар Диакаби
5Йерай Альварес
53′
14Хосе Гайя
12Юри Берчиче
6Жоффре Кондогбья
18Оскар Де Маркос
10Даниэль Парехо
16Дани Гарсия
18Даниэль Васс
9Иньяки Уильямс
11Денис Черышев
10Гоньи Икер Муниаин
19Морено Родриго
79′
7Беньят Эчеварриа
63′
7Гонсалу Гедеш
6Микель Сан-Хосе
20Ферран Торрес
76′
22Эскудеро Рауль Гарсия
14′66′
8Карлос Солер
2Кенан Кодро
22Санти Мина
70′
19Перес Ибаи Гомес
81′
9Кевин Гамейро
14Маркель Сусаэта
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)4
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
12Фолы13
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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