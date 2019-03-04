«Валенсия» с Черышевым победила в чемпионате перед матчем с «Краснодаром»

Ничейный синдром

Матчи в чемпионате Испании для «Валенсии» — это непрекращающийся кошмар. Команда 15 раз сыграла вничью в 25 турах и делит очки с соперниками вот уже четыре встречи подряд. Куда успешнее «летучие мыши» выступают в Лиге Европы и Кубке Испании, в последнем турнире они и вовсе добрались до финала. Несмотря на эти достижения, главный тренер Марселино по-прежнему заявляет, что чемпионат остается приоритетом «Валенсии». Клуб не может выбраться из середины турнирной таблицы и пока не попадает в зону еврокубков. «Валенсии» срочно нужно побеждать и желательно в нескольких матчах подряд. Тем не менее Марселино не отошел от практики ротации. И выставил не сильнейший состав, придержав нескольких футболистов к игре с «Краснодаром».

Перед матчем испанские журналисты спорили, кто же займет левый фланг атаки: Черышев или Гедеш? Первый ударно провел прошлый месяц, отдавал передачи, забивал голы и был одним из лучших на поле. Второй обладает большим талантом, в теории может решить исход матча, вот только после травмы португалец пока не играет на желаемом уровне.

В итоге Марселино выбрал Черышева. А Гедеша приберег в качестве джокера. И не прогадал.

Первая победа после 4 ничьих

«Валенсия» начала матч необычно осторожно. В стартовом отрезке именно гости больше владели мячом и несколько раз подбирались к воротам Нету. Но реального шанса открыть счет у «Атлетика» не было. «Валенсия» после сонных десяти минут прибавила в движении и стала чаще задействовать фланги, то есть Черышева с Торресом.

Российский полузащитник на пару с Миной мог соорудить гол еще в середине тайма, сделал голевую передачу на форварда. Тот в борьбе с защитником не сумел дотянуться до мяча. Затем «Валенсия», воодушевленная удачными атаками, придумала еще пару хороших моментов, но счет так и не открыла. И темп матча снова успокоился.

Зато уже на старте второй половины «Валенсия» добилась своего и забила гол. Мина на границе штрафной выиграл верховое единоборство, скинул мяч на Родриго, а тот с лету заколотил его в ворота «Атлетика».