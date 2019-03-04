«Валенсия» с Черышевым победила в чемпионате перед матчем с «Краснодаром»
«Валенсия» обыграла «Атлетик» (2:0), Денис Черышев провел весь матч, но не отметился результативными действиями.
«Валенсия» обыграла «Атлетик» (2:0), Денис Черышев провел весь матч, но не отметился результативными действиями.
Матчи в чемпионате Испании для «Валенсии» — это непрекращающийся кошмар. Команда 15 раз сыграла вничью в 25 турах и делит очки с соперниками вот уже четыре встречи подряд. Куда успешнее «летучие мыши» выступают в Лиге Европы и Кубке Испании, в последнем турнире они и вовсе добрались до финала. Несмотря на эти достижения, главный тренер Марселино
Перед матчем испанские журналисты спорили, кто же займет левый фланг атаки: Черышев или Гедеш? Первый ударно провел прошлый месяц, отдавал передачи, забивал голы и был одним из лучших на поле. Второй обладает большим талантом, в теории может решить исход матча, вот только после травмы португалец пока не играет на желаемом уровне.
В итоге Марселино выбрал Черышева. А Гедеша приберег в качестве джокера. И не прогадал.
«Валенсия» начала матч необычно осторожно. В стартовом отрезке именно гости больше владели мячом и несколько раз подбирались к воротам Нету. Но реального шанса открыть счет у «Атлетика» не было. «Валенсия» после сонных десяти минут прибавила в движении и стала чаще задействовать фланги, то есть Черышева с Торресом.
Российский полузащитник на пару с Миной мог соорудить гол еще в середине тайма, сделал голевую передачу на форварда. Тот в борьбе с защитником не сумел дотянуться до мяча. Затем «Валенсия», воодушевленная удачными атаками, придумала еще пару хороших моментов, но счет так и не открыла. И темп матча снова успокоился.
Зато уже на старте второй половины «Валенсия» добилась своего и забила гол. Мина на границе штрафной выиграл верховое единоборство, скинул мяч на Родриго, а тот с лету заколотил его в ворота «Атлетика».
Интересно, что вот уже второй матч подряд Марселино находит место на поле одновременно Черышеву и Гедешу. На этот раз португалец вышел вместо Родриго и занял позицию форварда. То же самое было в кубковом матче против «Бетиса». Только тогда со скамейки появился Черышев, ушел на левый фланг, а Гедеш переместился в нападение. Возможно, подобную
|Марселино Гарсия Тораль
|Гаиска Гаритано
|Морено Родриго(Санти Мина)
|49′
|Кевин Гамейро(Карлос Солер)
|89′
|13
|Норберту Мурара Нету
|13
|Яго Эррерин
|4
|Факундо Ронкалья
|4
|Иньиго Мартинес
70′
|12
|Муктар Диакаби
|5
|Йерай Альварес
53′
|14
|Хосе Гайя
|12
|Юри Берчиче
|6
|Жоффре Кондогбья
|18
|Оскар Де Маркос
|10
|Даниэль Парехо
|16
|Дани Гарсия
|18
|Даниэль Васс
|9
|Иньяки Уильямс
|11
|Денис Черышев
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|19
|Морено Родриго
79′
|7
|Беньят Эчеварриа
63′
|7
|Гонсалу Гедеш
|6
|Микель Сан-Хосе
|20
|Ферран Торрес
76′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
14′66′
|8
|Карлос Солер
|2
|Кенан Кодро
|22
|Санти Мина
70′
|19
|Перес Ибаи Гомес
81′
|9
|Кевин Гамейро
|14
|Маркель Сусаэта
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)