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09:05 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет получил игровой номер в новом клубе

Новичок «Левски» нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет получил игровой номер в болгарском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля.

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В болгарской команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».

За новый клуб казахстанец будет играть под 17-м номером. Об этом сам футболист сообщил своим подписчикам в Instagram. Напомним, в «Уфе» Сейдахмет играл с футболкой номер 10.

Добавим, что «Левски» после 24 туров идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии, отставая на пять баллов от лидирующего «Лудогорца».

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