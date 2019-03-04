Сейдахмет получил игровой номер в новом клубе

Источник: РИА "Новости"

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля.

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В болгарской команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».

За новый клуб казахстанец будет играть под 17-м номером. Об этом сам футболист сообщил своим подписчикам в Instagram. Напомним, в «Уфе» Сейдахмет играл с футболкой номер 10.