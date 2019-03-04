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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов оценил перспективы Сейдахмета в новом клубе

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов в беседе с «Тема Спорт» поделился мнением по поводу перспектив Еркебулана Сейдахмета в новом клубе.

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Источник: Reuters

26 февраля болгарский «Левски» объявил о переходе Сейдахмета. В новой команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — его трансфер принадлежат российской «Уфе».

«Еркебулан имеет все необходимые качества для достижения успеха и талант. Футбольный интеллект у него налицо. Возраст не важен. Ничего, что молод. Теперь все зависит от него и от тренерского штаба “Левски”. Он должен прогрессировать на тренировках. В целом, парень вообще готов решать проблемы на поле. Чтобы достичь максимальной формы, ему требуется три-четыре матча», — сказал Стойлов.

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«Левски» после 24 туров идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии, отставая на пять баллов от лидирующего «Лудогорца».

Стойлов возглавлял «Левски» в 2003—2008 годах. В 2006 и 2007 годах привел его к чемпионству и сделал его первым болгарским клубом, пробившимся в групповой раунд.

Добавим, что в сборную Казахстана Сейдахмет начал призываться именно при Стойлове. Молодой нападающий провел шесть матчей и забил два мяча, став самым юным автором гола в истории сборной.

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