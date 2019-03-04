Стойлов оценил перспективы Сейдахмета в новом клубе
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов в беседе с «Тема Спорт» поделился мнением по поводу перспектив Еркебулана Сейдахмета в новом клубе.
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и «Астаны» Станимир Стойлов в беседе с «Тема Спорт» поделился мнением по поводу перспектив Еркебулана Сейдахмета в новом клубе.
26 февраля болгарский «Левски» объявил о переходе Сейдахмета. В новой команде 19-летний казахстанец будет играть на правах аренды до конца года — его трансфер принадлежат российской «Уфе».
«Еркебулан имеет все необходимые качества для достижения успеха и талант. Футбольный интеллект у него налицо. Возраст не важен. Ничего, что молод. Теперь все зависит от него и от тренерского штаба “Левски”. Он должен прогрессировать на тренировках. В целом, парень вообще готов решать проблемы на поле. Чтобы достичь максимальной формы, ему требуется
«Левски» после 24 туров идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Болгарии, отставая на пять баллов от лидирующего «Лудогорца».
Стойлов возглавлял «Левски» в 2003—2008 годах. В 2006 и 2007 годах привел его к чемпионству и сделал его первым болгарским клубом, пробившимся в групповой раунд.
Добавим, что в сборную Казахстана Сейдахмет начал призываться именно при Стойлове. Молодой нападающий провел шесть матчей и забил два мяча, став самым юным автором гола в истории сборной.