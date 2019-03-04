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10:06 (мск), источник: Sports.Ru

Marca: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение, Солари тоже недоволен

У полузащитника «Реала» Гарета Бэйла ухудшились отношения с игроками команды.

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фотографий
10
фотографий

По данным Marca, между многими из них и валлийцем растет отчуждение. Футболисты не понимают, почему Бэйла включили в стартовый состав на матч Ла Лиги с «Барселоной» (0:1).

После того как его заменили на 61-й минуте, хавбек посидел несколько минут на скамейке рядом с Марсело, после чего отправился в раздевалку и ушел домой, даже не дождавшись окончания игры.

Отмечается, что ситуация с Бэйлом начинает проявляться и недовольством игроков по отношению к главному тренеру «Реала» Сантьяго Солари.

Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрнесто Вальверде
Голы
Иван Ракитич(Сержи Роберто)26′
Составы команд
25Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
89′
20Сержи Роберто
23Серхио Регилон
18Жорди Альба
4Серхио Рамос
61′
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
15Клеман Лангле
63′
10Лука Модрич
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
9Луис Суарес
28Винисиус Жуниор
10Лионель Месси
8Тони Кроос
55′
8Артур
71′
15Федерико Вальверде
22Артуро Видаль
14Каземиру
76′
5Серхио Бускетс
2′90′
22Франсиско Роман Иско
2Нелсон Семеду
11Гарет Бэйл
61′
11Усман Дембеле
78′
20Марко Асенсио
82′
7Филиппе Коутинью
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
16Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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