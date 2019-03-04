Marca: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение, Солари тоже недоволен
У полузащитника «Реала» Гарета Бэйла ухудшились отношения с игроками команды.
У полузащитника «Реала» Гарета Бэйла ухудшились отношения с игроками команды.
По данным Marca, между многими из них и валлийцем растет отчуждение. Футболисты не понимают, почему Бэйла включили в стартовый состав на матч Ла Лиги с «Барселоной» (0:1).
После того как его заменили на 61-й минуте, хавбек посидел несколько минут на скамейке рядом с Марсело, после чего отправился в раздевалку и ушел домой, даже не дождавшись окончания игры.
Отмечается, что ситуация с Бэйлом начинает проявляться и недовольством игроков по отношению к главному тренеру «Реала» Сантьяго Солари.
|Сантьяго Солари
|Эрнесто Вальверде
|Иван Ракитич(Сержи Роберто)
|26′
|25
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
89′
|20
|Сержи Роберто
|23
|Серхио Регилон
|18
|Жорди Альба
|4
|Серхио Рамос
61′
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Клеман Лангле
63′
|10
|Лука Модрич
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
|28
|Винисиус Жуниор
|10
|Лионель Месси
|8
|Тони Кроос
55′
|8
|Артур
71′
|15
|Федерико Вальверде
|22
|Артуро Видаль
|14
|Каземиру
76′
|5
|Серхио Бускетс
2′90′
|22
|Франсиско Роман Иско
|2
|Нелсон Семеду
|11
|Гарет Бэйл
61′
|11
|Усман Дембеле
78′
|20
|Марко Асенсио
82′
|7
|Филиппе Коутинью
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)