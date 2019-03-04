Marca: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение, Солари тоже недоволен

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По данным Marca, между многими из них и валлийцем растет отчуждение. Футболисты не понимают, почему Бэйла включили в стартовый состав на матч Ла Лиги с «Барселоной» (0:1).

После того как его заменили на 61-й минуте, хавбек посидел несколько минут на скамейке рядом с Марсело, после чего отправился в раздевалку и ушел домой, даже не дождавшись окончания игры.