Спасать карьеру, или почему Жукову нужно уходить из «Кайрата»

Казалось, что с уходом Андрея Аршавина, Исаэля Барбозы и других игроков, Георгий Жуков начнет, наконец, получать больше игровой практики и сможет выйти на свой прежний уровень. Думается, все помнят, как он несколько лет назад сильно играл за «Астану». Но, если он не попадает в состав команды на матч с «Астаной» даже при травмированном Бауыржане Исламхане, то Георгию стоит серьезно задуматься о смене клуба летом и спасении своей карьеры в целом. Понятно, что формирование стартового состава является прерогативой главного тренера, но, когда вместо более опытного игрока предпочитают на замену выпускать необстрелянного Рамазана Оразова, это уже не может не настораживать.

Складывается ощущение, что Жуков не играет в «Кайрате» с момента перехода в 2017-м не по каким-то тактическим соображениям или игровым качествам, а из-за банальных вкусовых предпочтений тренеров. Плюс ему не доверяют, тогда как в свое время Станимир Стойлов сделал из него игрока основного состава. Причем регулярно привлекал его не только к играм чемпионата, но и к еврокубковым матчам.

И переходить Жукову следует не в какой-то клуб КПЛ, а в другой чемпионат. Не секрет, что во многих казахстанских командах контракты подписывают однолетние, поэтому менять каждый сезон клубы для него не вариант. Разве что игровой стиль «Актобе» мог бы подойти полузащитнику, но этот клуб с финансовыми трудностями и сомнительным будущим.

Не исключено, что Алексей Шпилевский еще сделает ставку на Жукова, но пока «Кайрат» видится не его командой. Пожалуй, в этом отношении голландский и болгарский чемпионаты ему бы больше подошли, тем более Жуков имеет опыт выступления в Эредивизи за «Роду» в 2016 году. Его пребывание в клубе из Керкраде получилось недолгим, но насыщенным в игровом плане. И что немаловажно для Жукова, в голландском чемпионате хватает команд, делающих ставку на молодых и амбициозных футболистов.

Что до «Кайрата», то хотелось бы верить, что проигранный матч «Астане» стал следствием издержки весеннего футбола и травм ведущих игроков (Исламхан, Суюмбаев, Политевич). Если команда разбежится и начнет исправно набирать очки на старте чемпионата, то болельщики простят футболистам проявленное безволие в воскресном матче с пятикратным чемпионом, в противном случае их, как и главного тренера, ожидает новая порция обструкции.

Напомним, что матч за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Астаной» завершился победой столичного клуба со счетом 2:0. Национальный чемпионат стартует играми первого тура в ближайшие выходные. 9 марта (суббота) играют

«Тобол» — «Иртыш», «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Шахтер». 10-го числа встретятся «Кайсар» — «Атырау», «Кайрат» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».