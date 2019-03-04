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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

Лидер фанатов «Ювентуса» арестован в Италии по подозрению в работе на мафию

РИМ, 4 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Лидер одной из группировок болельщиков туринского футбольного клуба «Ювентус» арестован на юге Италии в ходе масштабной операции по борьбе с организованной преступностью.

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Как сообщает национальное Управление по борьбе с мафией, в понедельник утром ведомство проводит аресты свыше 30 человек, обвиняющихся в причастности к мафиозной деятельности, включая «контрабанду и торговлю наркотиками, незаконное владение оружием, похищение человека с целью выкупа и повреждение частной собственности посредством поджога».

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Также в ходе операции против преступной группировки, действовавшей из сицилийского города Агридженто, местные карабинеры арестовали двух человек, обвиняющихся в сексуальном насилии и незаконном лишении свободы.

Среди всех арестованных, отмечает газета la Repubblica, фигурируют новый глава мафии Аргидженто и один из лидеров болельщиков самого популярного итальянского футбольного клуба «Ювентус». По версии правоохранителей, Андреа Пунторно год назад вернулся на Сицилию из Турина, где руководил фанатской группировкой «Хорошие ребята». На севере страны он якобы управлял торговлей наркотиками в интересах своего преступного клана и занимался спекуляцией билетами на футбол. Вернувшись на родину, он продолжил заниматься преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками.

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