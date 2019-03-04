Эксперт назвал главных «виновников» в поражении «Кайрата» от «Астаны» в Суперкубке Казахстана

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«Астана» есть «Астана», многие ее футболисты давно играют вместе. Плюс команда стала по-другому играть, мяч начал у нее быстро ходить, сразу вперед его доставляла. Грамотно играли астанчане, среди них не было мальчиков, все зрелые футболисты, хорошо знающие свое дело. Так и должно быть, команде необходимы такие дядьки.

У «Кайрата» — новая команда, не хватало ей Исламхана, Суюмбаева и Политевича. Не было еще Жукова. Однако не будем забывать, что в межсезонье из клуба ушли очень сильные футболисты, делавшие погоду в прошлом году. Это Аршавин, Исаэль, а еще раньше палочка-выручалочка Гоу. Их пока так и не заменили. В этом отношении «Астана» оказалась более опытной командой. Это все и отразилось на итоговом результате игры.

И все же я бы не стал ругать «Кайрат», ребята старались, но что они могли сделать, если уровень соперника оказался намного выше. Команда только строится, плюс ее подкосили травмы некоторых игроков, — рассказал Шадиев.

— Можете кого-то выделить?

— У «Астаны» вышел на замену Шомко, и команда стала играть еще лучше, в частности лучше начала держать мяч. Бейсебеков — уникальный игрок, на каких только позициях не играл. Не могу не отметить и Ротариу, хорошее усиление, бежит легко. Мне еще понравилось, как действовал в средней линии Логвиненко, здорово играл головой и в одно-два касания. Такое было ощущение, что на этой позиции лет десять играет. Также он хорошо себя показал в отборе. И они с Маевским всю игру сделали, тогда как Кабананге оставалось все исполнить.

Я еще не видел в деле другие команды, но в этом матче «Астана» произвела на меня сильное впечатление. Номер один — в борьбе за чемпионство.

— Как вам новички «Кайрата»?

— Их игру против такой сильной команды, как «Астана», тяжело оценивать. Был бы Исламхан, игра могла бы получиться другой. Все-таки Исламхан — системообразующий и опытный игрок. Исламхан — полкоманды, а в его отсутствии она не держала мяч. Если бы этот парень захотел, мог бы играть в России.

— А что скажете по поводу местных игроков?

— Швырев может быть потом заиграет, но на данный момент ему тяжело приходится на уровне премьер-лиги. В сравнении с ним Эсеола еще боролся впереди, хотя и не получал должной поддержки от полузащитников. Не было игрока, кто бы мог отдать ему пас.

Но вернемся к тому, что состав у «Кайрата» прилично изменился, много молодых игроков. Поэтому нельзя сейчас пороть горячку. Команду за один год не сделаешь. Необходимо дать тренеру поработать. И радует, что играют наши ребята, а они — будущее сборной. В других клубах такой хорошей молодежи как у «Кайрата», я не вижу. В той же «Астане» Перцух вышел на несколько секунд на поле в конце матча и все, похоже, он и в этом году не будет играть, так как на его месте хорошо смотрится румын (Ротариу).

Если до матча с «Таразом» в состав успеют вернуться Суюмбаев, Исламхан, плюс Жуков, то «Кайрат» заиграет иначе. Без них будет очень трудно. В любом случае критиковать команду сейчас нет смысла. Напротив, надо ее поддержать. Нужно всем нам набраться терпения.

Напомним, что матч за Суперкубок Казахстана между «Кайратом» и «Астаной» завершился победой столичного клуба со счетом 2:0. Национальный чемпионат стартует играми первого тура в ближайшие выходные. 9 марта (суббота) играют

«Тобол» — «Иртыш», «Жетысу» — «Окжетпес», «Ордабасы» — «Шахтер». 10-го числа встретятся «Кайсар» — «Атырау», «Кайрат» — «Тараз», «Астана» — «Актобе».