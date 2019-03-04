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14:45 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны подробности драки между фанатами «Астаны» и «Кайрата» после матча за Суперкубок

Драка с фанатами «Кайрата» после матча за Суперкубок Казахстана обошлась без серьезных травм для болельщиков «Астаны». Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили участники потасовки. В ходе беседы раскрыли подробности столкновения.

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Источник: Reuters

Стычка между болельщиками случилась на территории Центрального стадиона Алматы после матча за Суперкубок, в котором со счетом 2:0 победила «Астана».

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Фанат «Астаны», участвовавший в потасовке, объяснил, что такое поведение болельщиков команды соперников он увидел впервые.

«Мы изначально не хотели драться, да и поводов не давали. Во время игры поддерживали команду обычными речевками. Матч закончился, мы поблагодарили игроков и постепенно выходили из сектора. Когда они вышли, фанаты “Кайрата” начали словесную перепалку с нами. Потом эта перепалка превратилась в драку. Фанаты “Кайрата” лезли в драку вдвоем и втроем на одного. Нас было десять человек, а их втрое больше. Но сотрудники органов остановили эту драку. Благодаря этому, пострадавших нет. У четверых человек зафиксированы ушибы. Раньше у нас таких драк не было. Ни разу на моей памяти во время выездных матчей. В столице встречать их не будем, мы выше этого», — сказал болельщик «Астаны» на условиях анонимности.

В свою очередь болельщик «Кайрата» заявил, что зачинщиками драки стали фанаты «Астаны».

«Мы любим болеть и создавать атмосферу. Фанаты “Астаны” вели себя недостойно. Они первыми начали нас провоцировать. Они оскорбляли нашу команду. Сами понимаете, проиграть первый матч в сезоне дома, да еще и принципиальному сопернику. Это все держало на пределе, но драку спровоцировали они. Болельщики “Астаны” раньше вели себя скромнее, поэтому все у нас ограничивалось соперничеством на стадионе. На этот раз они обнаглели и сами напросились», — отметил фанат «Кайрата», который также попросил не указывать свое имя.

Отметим, что это первая потасовка c участием фанатов «Кайрата». Ранее алматинцы дважды дрались с болельщиками «Актобе» в 2014 и 2017 годах.

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