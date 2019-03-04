Стали известны подробности драки между фанатами «Астаны» и «Кайрата» после матча за Суперкубок

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Стычка между болельщиками случилась на территории Центрального стадиона Алматы после матча за Суперкубок, в котором со счетом 2:0 победила «Астана».

Фанат «Астаны», участвовавший в потасовке, объяснил, что такое поведение болельщиков команды соперников он увидел впервые.

«Мы изначально не хотели драться, да и поводов не давали. Во время игры поддерживали команду обычными речевками. Матч закончился, мы поблагодарили игроков и постепенно выходили из сектора. Когда они вышли, фанаты “Кайрата” начали словесную перепалку с нами. Потом эта перепалка превратилась в драку. Фанаты “Кайрата” лезли в драку вдвоем и втроем на одного. Нас было десять человек, а их втрое больше. Но сотрудники органов остановили эту драку. Благодаря этому, пострадавших нет. У четверых человек зафиксированы ушибы. Раньше у нас таких драк не было. Ни разу на моей памяти во время выездных матчей. В столице встречать их не будем, мы выше этого», — сказал болельщик «Астаны» на условиях анонимности.

В свою очередь болельщик «Кайрата» заявил, что зачинщиками драки стали фанаты «Астаны».

«Мы любим болеть и создавать атмосферу. Фанаты “Астаны” вели себя недостойно. Они первыми начали нас провоцировать. Они оскорбляли нашу команду. Сами понимаете, проиграть первый матч в сезоне дома, да еще и принципиальному сопернику. Это все держало на пределе, но драку спровоцировали они. Болельщики “Астаны” раньше вели себя скромнее, поэтому все у нас ограничивалось соперничеством на стадионе. На этот раз они обнаглели и сами напросились», — отметил фанат «Кайрата», который также попросил не указывать свое имя.