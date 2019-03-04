Филипп Иванов подписал контракт с «Минском»
Белорусский форвард Филипп Иванов подписал контракт с «Минском».
Белорусский форвард Филипп Иванов подписал контракт с «Минском».
Трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона, сообщает
Воспитанник минского «Динамо» начал свой профессиональный путь в стане «бело-голубых» в 2007 году.
За динамовцев нападающий выступал вплоть до 2011 года. Затем в карьере форварда были: «Гомель», СКВИЧ (Минск), «Витебск», «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» (Минский район), «Крумкачы» (Минск).
В 2018 году Филипп выступал за минское «Динамо» и провел в чемпионате страны 25 игр, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Всего в высшей лиге Иванов провел 93 матча и забил 12 голов.