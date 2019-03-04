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15:22 (мск), источник: Прессбол

Филипп Иванов подписал контракт с «Минском»

Белорусский форвард Филипп Иванов подписал контракт с «Минском».

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Трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «горожан».

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Воспитанник минского «Динамо» начал свой профессиональный путь в стане «бело-голубых» в 2007 году.

За динамовцев нападающий выступал вплоть до 2011 года. Затем в карьере форварда были: «Гомель», СКВИЧ (Минск), «Витебск», «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» (Минский район), «Крумкачы» (Минск).

В 2018 году Филипп выступал за минское «Динамо» и провел в чемпионате страны 25 игр, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Всего в высшей лиге Иванов провел 93 матча и забил 12 голов.

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