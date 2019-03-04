Филипп Иванов подписал контракт с «Минском»

Трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба «горожан».

Воспитанник минского «Динамо» начал свой профессиональный путь в стане «бело-голубых» в 2007 году.

За динамовцев нападающий выступал вплоть до 2011 года. Затем в карьере форварда были: «Гомель», СКВИЧ (Минск), «Витебск», «Динамо» (Брест), «Шахтер» (Солигорск), «Ислочь» (Минский район), «Крумкачы» (Минск).