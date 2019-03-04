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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Защитник «Реала» Регилон назвал Месси блохой

Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Как сообщает AS, 22-летний футболист, проводящий первый сезон в основе мадридского клуба, после одной из стычек сказал Лионелю Месси: «Что? Чего ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что с тобой происходит?».

В одном из следующих эпизодов Регилон назвал форварда «Барселоны» Луиса Суареса кроликом.

В этом сезоне Регилон провел за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

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Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 262.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 78921 зритель
Главные тренеры
Сантьяго СолариЭрнесто Вальверде
Голы
Иван Ракитич(Сержи Роберто)26′
Составы команд
25Тибо Куртуа
1Марк-Андре тер Штеген
2Даниэль Карвахаль
89′
20Сержи Роберто
23Серхио Регилон
18Жорди Альба
4Серхио Рамос
61′
3Жерар Пике
5Рафаэль Варан
15Клеман Лангле
63′
10Лука Модрич
4Иван Ракитич
9Карим Бензема
9Луис Суарес
28Винисиус Жуниор
10Лионель Месси
8Тони Кроос
55′
8Артур
71′
15Федерико Вальверде
22Артуро Видаль
14Каземиру
75′
5Серхио Бускетс
2′90′
22Франсиско Роман Иско
2Нелсон Семеду
11Гарет Бэйл
61′
11Усман Дембеле
78′
20Марко Асенсио
82′
7Филиппе Коутинью
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)9
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
16Фолы13
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАльберто Ундиано Мальенко(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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