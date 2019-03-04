СМИ: Защитник «Реала» Регилон назвал Месси блохой
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).
Как сообщает AS, 22-летний футболист, проводящий первый сезон в основе мадридского клуба, после одной из стычек сказал Лионелю Месси: «Что? Чего ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха? Что с тобой происходит?».
В одном из следующих эпизодов Регилон назвал форварда «Барселоны» Луиса Суареса кроликом.
В этом сезоне Регилон провел за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.
|Сантьяго Солари
|Эрнесто Вальверде
|Иван Ракитич(Сержи Роберто)
|26′
|25
|Тибо Куртуа
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Даниэль Карвахаль
89′
|20
|Сержи Роберто
|23
|Серхио Регилон
|18
|Жорди Альба
|4
|Серхио Рамос
61′
|3
|Жерар Пике
|5
|Рафаэль Варан
|15
|Клеман Лангле
63′
|10
|Лука Модрич
|4
|Иван Ракитич
|9
|Карим Бензема
|9
|Луис Суарес
|28
|Винисиус Жуниор
|10
|Лионель Месси
|8
|Тони Кроос
55′
|8
|Артур
71′
|15
|Федерико Вальверде
|22
|Артуро Видаль
|14
|Каземиру
75′
|5
|Серхио Бускетс
2′90′
|22
|Франсиско Роман Иско
|2
|Нелсон Семеду
|11
|Гарет Бэйл
61′
|11
|Усман Дембеле
78′
|20
|Марко Асенсио
82′
|7
|Филиппе Коутинью
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко(Испания)