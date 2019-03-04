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18:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмы

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексея Санчес выбыл из строя из-за травмы.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, футболист получил травму колена в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:2), в котором он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 52 минуты. Сроки восстановления форварда составят от шести до восьми недель.

Таким образом, Санчес не сможет выйти на поле до конца апреля. Напомним, что чилиец является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев, получая более € 29 млн в год.

30-летний Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года из «Арсенала». В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три голевые передачи.

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