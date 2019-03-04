Алексис Санчес пропустит около двух месяцев из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, футболист получил травму колена в матче 29-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (3:2), в котором он вышел на поле в стартовом составе и отыграл 52 минуты. Сроки восстановления форварда составят от шести до восьми недель.

Таким образом, Санчес не сможет выйти на поле до конца апреля. Напомним, что чилиец является самым высокооплачиваемым игроком манкунианцев, получая более € 29 млн в год.