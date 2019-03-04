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4 марта, источник: Tribuna.com Беларусь

Новичок «Ислочи» Тео: С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал»

Бразильский новичок «Ислочи» Тео поделился первыми впечатлениями после перехода, сообщает пресс-служба клуба.

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— Почему решил перебраться на другой континент?

— У меня закончился контракт с футбольным клубом «Фламенго», а новый не предложили. Конкретных вариантов в Бразилии не было, поэтому вариант с «Ислочью» для меня был возможностью попасть в Европу, чтобы начать европейскую карьеру.

— Какие ожидания от выступления в «Ислочи»?

— Конечно же, хочу добиться с клубом максимума: как в чемпионате, так и в Кубке Беларуси. Также — завоевать место в основном составе. Все-таки это будет мой первый год во взрослом футболе, и мне важно показать, что я уже могу играть.

— Во время сбора в Пинске появилась новость о трагедии на базе «Фламенго». Как ты ее пережил?

— Напротив места, где случился пожар, была моя раздевалка. На протяжении всей карьеры во «Фламенго» я проходил это место. Я очень сильно принял к сердцу эту новость, как будто трагедия случилась где-то рядом. Может быть, мои слова дойдут до Бразилии. Я лично знал некоторых ребят, которые тогда погибли. Они были младше, но мы все время пересекались на территории тренировочного комплекса, в тренажерном зале. Знаю, что футболисты «Фламенго» еще долго будут играть в траурных повязках. Желаю клубу всего наилучшего, а также сил, чтобы это пережить.

— Ты понимаешь, что от тебя требует тренерский штаб, главный тренер?

— Не всегда есть возможность переводить с португальского на русский и наоборот. Я не на 100% понимаю то, что звучит на русском, но с помощью планшета и жестов знаю, куда должен двигаться. Думаю, как только выучу больше слов на русском языке, то все нюансы на футбольном поле устранятся.

Изучение языка — это одна из первостепенных задач. Спасибо всем ребятам в команде, которые подсказывают мне слова на русском языке. Хотелось бы сказать спасибо нашему пресс-атташе, который помогал мне в Турции с изучением русского. Это неимоверно сложно, но постепенно мой словарный запас увеличивается.

— С кем из известных бразильских игроков пересекался на футбольном поле?

— Хуан, Диего, Эвертон Рибейро — это футболисты основного состава «Фламенго», с которыми я тренировался. С Винисиусом я играл. Сейчас он выступает за мадридский «Реал», — сказал Тео.

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