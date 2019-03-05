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01:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в «МЮ» и «Ман Сити»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал, что несколько лет назад его хотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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Источник: AFP 2019

«Когда я был мальчиком, игравшим за «Парму», сэр Алекс Фергюсон следил за мной в течение двух или трёх лет. Он постоянно отправлял скаутов, чтобы наблюдать за мной. Но в то время «Парма» была моим миром, и я не хотел уходить.

Позже у меня было очень солидное предложение из «Манчестер Сити». Они начали создавать команду и собирались стать важной силой в Европе. Они хотели, чтобы я стал их первым звёздным трансфером, но я остался в «Ювентусе», — приводит слова Буффона BT Sport со ссылкой на Football Italia.

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В нынешнем сезоне 41-летний Буффон принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, в которых пропустил шесть голов.

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