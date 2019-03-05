Неизвестные похитили мать форварда «Бордо» Калу и требуют выкуп

Источник: РИА "Новости"

Как информирует sportinglife.ng, ссылаясь на слова игрока, преступники похитили женщину 27 февраля. Они потребовали за нее три миллиона нигерийских найр (приблизительно 526,4 тысяч рублей).

Футболист выплатил эти деньги, но похитители так и не вернули мать. Теперь они требуют заплатить еще 15 миллионов найр (около 2,7 миллиона рублей).