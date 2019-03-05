«Леганес» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Леванте» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Леванте» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Леганеса», завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Оскар Арнаис (13-я минута).
|Маурисио Пеллегрино
|Пако Лопес
|Оскар Родригес
|13′
|1
|Иван Пичу Куэльяр
70′
|25
|Айтор Фернандес
|12
|Аллан Ньом
|4
|Робер Пьер
|14
|Василий Кравец
|14
|Рубен Везу
82′
|24
|Кеннет Омеруо
|22
|Антонио Луна
|8
|Хосе Луис Ресио
44′
|10
|Энис Барди
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|24
|Хосе Кампанья
|27
|Оскар Родригес
90+5′
|2
|Борха Майораль
|25
|Мартин Брэйтуэйт
|11
|Хосе Луис Моралес
|4
|Диего Рейес
65′70′
|23
|Давид Ремесейро Хасон
86′
|15
|Родриго Тарин
87′
|18
|Эрик Кабако
30′66′
|22
|Димитриос Сиовас
82′83′
|12
|Хорхе Андухар Коке
86′
|2
|Хуан Франсиско Морено Хуанфран
|7
|Мозес Саймон
75′
|9
|Гвидо Каррильо
68′
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|18
|Сабин Мерино
|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)