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09:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Леганес» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Леванте» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая на поле «Леганеса», завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Оскар Арнаис (13-я минута).

Леганес
1:0
Первый тайм: 1:0
Леванте
Футбол, Испания, Тур 264.03.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio Municipal de Butarque, 9758 зрителей
Главные тренеры
Маурисио ПеллегриноПако Лопес
Голы
Оскар Родригес13′
Составы команд
1Иван Пичу Куэльяр
70′
25Айтор Фернандес
12Аллан Ньом
4Робер Пьер
14Василий Кравец
14Рубен Везу
82′
24Кеннет Омеруо
22Антонио Луна
8Хосе Луис Ресио
44′
10Энис Барди
21дель Мармоль Рубен Перес
24Хосе Кампанья
27Оскар Родригес
90+5′
2Борха Майораль
25Мартин Брэйтуэйт
11Хосе Луис Моралес
4Диего Рейес
65′70′
23Давид Ремесейро Хасон
86′
15Родриго Тарин
87′
18Эрик Кабако
30′66′
22Димитриос Сиовас
82′83′
12Хорхе Андухар Коке
86′
2Хуан Франсиско Морено Хуанфран
7Мозес Саймон
75′
9Гвидо Каррильо
68′
9Марти Сальвадор Рохер
18Сабин Мерино
Статистика
6Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)15
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
2Угловые2
15Фолы10
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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