Модрич: «Реал» не может все 10 лет жаловаться на отсутствие Роналду
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о влиянии на команду Криштиану Роналду, ранее выступавшего за мадридцев.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о влиянии на команду Криштиану Роналду, ранее выступавшего за мадридцев.
«Роналду — футболист, которого бы не хватало любой команде. Найти ему равноценную замену практически невозможно. Конечно, нам его не хватает, учитывая всё то, что он сделал для клуба. Клуб попытался разделить его задачу между другими игроками, но это не так нелегко.
Он забивал по 50 голов, вы не сможете найти ещё одного такого игрока.