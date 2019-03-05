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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич: «Реал» не может все 10 лет жаловаться на отсутствие Роналду

Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о влиянии на команду Криштиану Роналду, ранее выступавшего за мадридцев.

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Источник: AP 2019

«Роналду — футболист, которого бы не хватало любой команде. Найти ему равноценную замену практически невозможно. Конечно, нам его не хватает, учитывая всё то, что он сделал для клуба. Клуб попытался разделить его задачу между другими игроками, но это не так нелегко.

Он забивал по 50 голов, вы не сможете найти ещё одного такого игрока. Кто-то должен сделать шаг вперёд, и пусть он не будет забивать по 50 мячей, но хотя бы по 15−20 или даже 10 голов. Это то, чего нам не хватает. Поэтому реализация моментов — наша главная проблема в текущем сезоне. Но Криштиану в нашей команде больше нет, и мы не можем все 10 лет жаловаться на его отсутствие, — цитирует хорватского полузащитника Marca.

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