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09:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Зинченко — в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored

Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля.

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В прошедшем месяце украинец провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценка Александра — 8.01. Выше только у его партнёров по команде — Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. У обоих по 8.14 балла.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии. Также на его счету гол в Кубке английской лиги.

Сайт WhoScored при составлении рейтингов учитывает ключевые показатели, включая пасы, отборы, удары по воротам, ошибки и т. д.

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