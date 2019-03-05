Зинченко — в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored
Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля.
Авторитетный статистический сайт WhoScored включил полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в символическую сборную АПЛ по итогам февраля.
В прошедшем месяце украинец провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.
Оценка Александра — 8.01. Выше только у его партнёров по команде — Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. У обоих по 8.14 балла.
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии. Также на его счету гол в Кубке английской лиги.
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