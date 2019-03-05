Зинченко — в символической сборной февраля в АПЛ по версии WhoScored

В прошедшем месяце украинец провёл три матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценка Александра — 8.01. Выше только у его партнёров по команде — Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро. У обоих по 8.14 балла.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский полузащитник отдал три результативные передачи в шести матчах чемпионата Англии. Также на его счету гол в Кубке английской лиги.