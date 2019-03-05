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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Брестское «Динамо» грозит перейти в чемпионат другой страны

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев отметил, что клуб не собирается выплачивать «Неману» компенсацию за полузащитника Павла Савицкого, которого клуб подписал в 2017 году.

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Руководитель бело-голубых заявил, что рассматривает возможность перехода в чемпионат другой страны, если федерация обяжет выплачивать компенсацию.

— Я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек, — приводит «Прессбол» слова Зайцева. — Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

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Чиновников в Доме футбола не беспокоит, что Бресту грядет тысяча лет. Они лишают нас медальных амбиций, запретив трансферы, угрожая снять очки и не выдать лицензию. И, к сожалению, совершенно не учитывают, что кто-то наконец готов вкладывать собственные средства не только в профессиональный футбол, но и в детский, и в массовый спорт.

А федерация тем временем просто убирает спорный момент из своего регламента буквально через полтора месяца после начала конфликта, будто его и не было никогда. Разве это не прямое доказательство того, что документ, по которому нас судят, был неверным изначально?

Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию.

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