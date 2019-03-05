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10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Бэйла: Фанаты должны целовать ему ноги

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, отреагировал на критику болельщиков мадридской команды в адрес валлийского футболиста.

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Источник: AP 2019
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«За шесть лет, проведённых в Испании, он выиграл все. Он является одним из лучших футболистов в мире. Фанаты должны целовать ему ноги.

Несмотря на то, что пишут в испанских СМИ, он счастлив в клубе, сносно говорит на испанском языке. Между ним и остальными игроками «Реала» нет никаких проблем. Люди, пишущие эти вещи, ничего не знают о нем. Не было ни одного разговора о том, чтобы Гарет покинул «Реал». Он никуда не уйдет этим летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в «Реале», а клуб намерен сохранить его, — цитирует агента Бэйла Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Бэйла 7 голов и 2 результативные передачи в 21 матче чемпионата Испании.

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