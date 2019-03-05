Агент Бэйла: Фанаты должны целовать ему ноги

Несмотря на то, что пишут в испанских СМИ, он счастлив в клубе, сносно говорит на испанском языке. Между ним и остальными игроками «Реала» нет никаких проблем. Люди, пишущие эти вещи, ничего не знают о нем. Не было ни одного разговора о том, чтобы Гарет покинул «Реал». Он никуда не уйдет этим летом. Бэйл всем доволен, он хочет остаться в «Реале», а клуб намерен сохранить его, — цитирует агента Бэйла Sky Sports.