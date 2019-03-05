Икарди не желает тренироваться из-за болей в колене

По данным издания, игрок собирается провести новую беседу с итальянским специалистом 5-го марта. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида» (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1), а также на матч 25-го тура против «Фиорентины» (3:3) и 26-го тура против «Кальяри» (1:2). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления свое жены и агента Ванды Нары в адрес руководства «нерадзурри».