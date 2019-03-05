Икарди не желает тренироваться из-за болей в колене
Нападающий «Интера» Мауро Икарди на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти и клубными врачами заявил, что не желает тренироваться
Нападающий «Интера» Мауро Икарди на встрече с главным тренером команды Лучано Спаллетти и клубными врачами заявил, что не желает тренироваться
По данным издания, игрок собирается провести новую беседу с итальянским специалистом 5-го марта. При этом никаких новых переговоров о контракте не запланировано. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2021 года.
Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рапида» (1:0), на ответную встречу с австрийским клубом (4:0), на игру 24-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1), а также на матч 25-го тура против «Фиорентины» (3:3) и 26-го тура против «Кальяри» (1:2). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки
В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за «Интер», забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.