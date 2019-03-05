«Милан» и «Интер» могут снести «Сан-Сиро» ради нового стадиона
Руководство «Милана» получило одобрение властей города на строительство новой арены.
Руководство «Милана» получило одобрение властей города на строительство новой арены.
Как сообщает La Reppublica, новый стадион будет вмещать 60 тыс, а его стоимость составит около € 600 млн. При этом отмечается, что старую арену придётся снести, а новый стадион будет возведён в нескольких сотнях метров.
Если «Интер», который также проводит домашние встречи на «Сан-Сиро», даст добро на такой вариант развития событий, то данный проект может быть реализован к 2023 году.
На «Сан-Сиро» проводились матчи чемпионатов мира (1934, 1990), два финала Кубка европейских чемпионов (1965, 1970) и финалы Лиги чемпионов (2001, 2016). Арена открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году «Сан-Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь итальянского футболиста.