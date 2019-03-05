«Милан» и «Интер» могут снести «Сан-Сиро» ради нового стадиона

Источник: Reuters

Как сообщает La Reppublica, новый стадион будет вмещать 60 тыс, а его стоимость составит около € 600 млн. При этом отмечается, что старую арену придётся снести, а новый стадион будет возведён в нескольких сотнях метров.

Если «Интер», который также проводит домашние встречи на «Сан-Сиро», даст добро на такой вариант развития событий, то данный проект может быть реализован к 2023 году.