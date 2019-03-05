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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» намерен приобрести клуб из Индии

«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки клуба из Индии.

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Исполнительный директор «горожан» Ферран Сориано хочет пополнить семейство клубов City Football Group, обратив своё внимание на новые развивающиеся рынки.

Недавно стало известно, что в City Football Group вошёл китайский «Сычуань Цзюню». Владельцы «Манчестер Сити» уже являются полноправными собственниками «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Йокогамы Ф Маринос», «Атлетико Торке» и «Жироны».

«У нас существует интерес к ряду стран, где есть большая страсть к футболу и возможности для роста. Например, Китай или Индия. Возможны варианты и в Азии. Мы присматриваемся к Индии последние два года. Думаю, что в 2019 году мы сделаем инвестиции в Индии», — цитирует Сориано BBC.

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