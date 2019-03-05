«Манчестер Сити» намерен приобрести клуб из Индии

«У нас существует интерес к ряду стран, где есть большая страсть к футболу и возможности для роста. Например, Китай или Индия. Возможны варианты и в Азии. Мы присматриваемся к Индии последние два года. Думаю, что в 2019 году мы сделаем инвестиции в Индии», — цитирует Сориано BBC.