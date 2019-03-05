«Манчестер Сити» намерен приобрести клуб из Индии
«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки клуба из Индии.
«Манчестер Сити» рассматривает вариант покупки клуба из Индии.
Исполнительный директор «горожан» Ферран Сориано хочет пополнить семейство клубов City Football Group, обратив своё внимание на новые развивающиеся рынки.
Недавно стало известно, что в City Football Group вошёл китайский «Сычуань Цзюню». Владельцы «Манчестер Сити» уже являются полноправными собственниками «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн Сити», «Йокогамы Ф Маринос», «Атлетико Торке» и «Жироны».
«У нас существует интерес к ряду стран, где есть большая страсть к футболу и возможности для роста. Например, Китай или Индия. Возможны варианты и в Азии. Мы присматриваемся к Индии последние два года. Думаю, что в 2019 году мы сделаем инвестиции в Индии», — цитирует Сориано BBC.