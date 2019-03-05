«Это как трамплин в Европу». Сейдахмет — о переходе в «Левски», неудаче в «Уфе» и советах Стойлова

Источник: РИА "Новости"

О переходе Сейдахмета софийский клуб объявил 28 февраля. Права на его трансфер принадлежат российской «Уфе», а в «Левски» он будет играть в аренде до конца года.

В новой команде Сейдахмет уже получил игровой номер, но в матче со «Славией» (3:0) не попал в заявку. Он надеется получить шанс в следующей игре против «Лудогорца», с которым «Левски» борется за чемпионство.

«Команда встретила меня очень хорошо. Я не ожидал такого теплого приема. Отличная команда, очень хорошие тренеры, Болгария — футбольная страна, так что все здорово. Трудно было надеяться, что я дебютирую в матче со «Славией», потому что к тому моменту я всего три дня находился в клубе. Готовлюсь к игре с «Лудогорцем», которая пройдет 10 марта. Надеюсь, у меня будет шанс.

Старшее поколение в Болгарии говорит по-русски, а молодые — по-английски, которым я чуть-чуть владею. У меня нет особых проблем с общением. С самого начала мне было легко здесь. Я пробыл всего неделю в Болгарии, а чувствую себя как дома. Отсюда больше шансов показать себя Европе — это как трамплин. Я не знаю, как все пойдет, но в будущем хочу играть еще на более высоком уровне в Европе, — сказал Сейдахмет.

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Форвард объяснил, почему в этом сезоне получал мало шансов в «Уфе». Он считает, что стиль «Левски» поможет ему.

«Чемпионат Болгарии — это, конечно шаг вперед. “Левски” играет в атакующий футбол, а “Уфа” — в оборонительный играет, поэтому мне было сложнее бороться за место в составе, — говорит Сейдахмет. — Кроме того, “Уфа” борется за выживание в российской премьер-лиге, а “Левски” — один из лидеров болгарского футбола. Я буду усердно работать и надеюсь забить много голов».

Журналист спросили у Сейдахмета, участвовал ли трансфере Станимир Стойлов, который играл и тренировал «Левски», а с юным форвардом работал в сборной Казахстана.

«Я не знаю, способствовал ли Станимир Стойлов как-то моему переходу в “Левски”, но очень помогает мне советами. Как и еще два болгарских тренера, которые работали с ним в Казахстане, — это Цанко Цветанов и Саид Ибрагимов», — отметил Сейдахмет.

Отметим, что 19-летний Сейдахмет — первый казахстанец в истории «Левски», но второй — в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. Первопроходцем в 2017 году стал Еркебулан Нургалиев, который провел восемь матчей за «Верею».