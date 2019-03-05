«Это как трамплин в Европу». Сейдахмет — о переходе в «Левски», неудаче в «Уфе» и советах Стойлова
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в интервью Blitz.bg рассказал о первых впечатлениях от болгарского «Левски».
Нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет в интервью Blitz.bg рассказал о первых впечатлениях от болгарского «Левски».
О переходе Сейдахмета софийский клуб объявил 28 февраля. Права на его трансфер принадлежат российской «Уфе», а в «Левски» он будет играть в аренде до конца года.
В новой команде Сейдахмет уже получил игровой номер, но в матче со «Славией» (3:0) не попал в заявку. Он надеется получить шанс в следующей игре против «Лудогорца», с которым «Левски» борется за чемпионство.
«Команда встретила меня очень хорошо. Я не ожидал такого теплого приема. Отличная команда, очень хорошие тренеры, Болгария — футбольная страна, так что все здорово. Трудно было надеяться, что я дебютирую в матче со «Славией», потому что к тому моменту я всего три дня находился в клубе. Готовлюсь к игре с «Лудогорцем», которая пройдет 10 марта. Надеюсь, у меня будет шанс.
Старшее поколение в Болгарии говорит
Форвард объяснил, почему в этом сезоне получал мало шансов в «Уфе». Он считает, что стиль «Левски» поможет ему.
«Чемпионат Болгарии — это, конечно шаг вперед. “Левски” играет в атакующий футбол, а “Уфа” — в оборонительный играет, поэтому мне было сложнее бороться за место в составе, — говорит Сейдахмет. — Кроме того, “Уфа” борется за выживание в российской
Журналист спросили у Сейдахмета, участвовал ли трансфере Станимир Стойлов, который играл и тренировал «Левски», а с юным форвардом работал в сборной Казахстана.
«Я не знаю, способствовал ли Станимир Стойлов
Отметим, что 19-летний Сейдахмет — первый казахстанец в истории «Левски», но второй — в истории высшего дивизиона чемпионата Болгарии. Первопроходцем в 2017 году стал Еркебулан Нургалиев, который провел восемь матчей за «Верею».
Ранее Еркебулан Нургалиев, Станимир Стойлов и болгарский тренер «Кайсара» Стойчо Младенов дали советы Сейдахмету для удачной карьеры в «Левски».