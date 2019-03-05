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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Бавария» продлила контракт с Гнабри до 2023 года

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» продлил контракт с полузащитником Сержем Гнабри на три года, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Р-Спорт

Новое соглашение с 23-летним немецким хавбеком рассчитано до 2023 года.

«Мы рады, что Серж связан с “Баварией” долгосрочным контрактом. В свой первый сезон в нашей команде он сделал большой шаг вперед в своем развитии», — сказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

Гнабри перешел в «Баварию» из бременского «Вердера» летом 2017 года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Хоффенхайм» на правах аренды, а летом 2018 года вернулся в мюнхенский клуб. В 29 матчах за «Баварию» в сезоне-2018/19 он забил восемь голов.

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