Кудряшов в порядке, остальные пока не играют. 8 россиян, уехавших из РПЛ зимой

Источник: Матч ТВ

В ведущих лигах россияне по-прежнему не очень востребованы. Кроме Дениса Черышева и Александра Головина и вспомнить некого. Этой зимой футболисты с российским паспортом перебрались далеко не в топ-чемпионаты: в Турцию (2), Польшу (2), Белоруссию (2), Норвегию (1) и Грецию (1).

ФЕДОР КУДРЯШОВ («Башакшекир»)

Читайте также Кудряшов забил победный гол в первом матче за «Истанбул» в чемпионате Турции по футболу

Защитник сборной России — наиболее успешный российский легионер новой волны. В первом же матче за новый клуб Кудряшов отметился голом. За дебютом Федора в турецком чемпионате с трибун наблюдал Станислав Черчесов, у которого Кудряшов в сборной играет много и часто. В итоге гол россиянина в ворота «Антальяспора» оказался победным. Чтобы понять, насколько гол Кудряшова редкое явление, достаточно посмотреть на его статистику в РПЛ. За все время выступление в премьер-лиге (211 матчей) забитым мячом он отметился лишь однажды.

— Команда у нас очень мастеровитая. Если говорить про гол, то мне просто нужно было бежать. Ребята два раза вложили в ногу передачи, главное было не промахнуться. Конечно, приятно было забить, но главное — победа команды, — делился Кудряшов впечатлениями в разговоре со Sport24.

31-летний защитник успел провести уже три встречи против «Антальяспора» (1:0), «Бурсаспора» (3:0) и «Малатыспора» (2:0). Помимо гола на его счету две желтые карточки. За 10 туров до окончания чемпионата «Башакшекир» уверенно лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Галатасарай» на 8 очков. У Кудряшова есть отличные шансы впервые в карьере стать чемпионом страны. Пускай и не России.

ЗАУР САДАЕВ («Анкарагюджю»)

У другого российского легионера дела в Турции пока складываются не так радужно. Уже в четвертый раз в своей карьере Садаев отправился в аренду за рубеж. В его трудовой книжке помимо «Ахмата» значатся израильский «Бейтар», польские «Лехия» и «Лех», а теперь вот еще и середняк турецкого чемпионата «Анкарагюджю». С момента перехода в новую команду прошло больше месяца, а на поле Садаев появился лишь однажды, выйдя на замену за 9 минут до конца встречи с «Эрзурумспором». В первой части сезона за «Ахмат» в четырех матчах его игровое время составило немногим больше (12 минут).

ЮРИЙ ЛОДЫГИН («Олимпиакос»)

В 2013-м Лодыгин перебрался в «Зенит» из скромного греческого клуба «Ксанти». Он был основным голкипером чемпионской команды в сезоне 2014/15, но в последние два года играл редко. В текущем сезоне он провел за «Зенит» только одну игру, да и та завершилась кошмарным разгромом в Минске (0:4).

В «Олимпиакосе», где Лодыгин выступает на правах аренды, он также является только вторым вратарем. Последние четыре матча в чемпионате Греции он провел на скамейке запасных. Игровую практику получил в четвертьфинальном матче Кубка страны против скромной «Ламии». Уберечь от поражения (0:1) свою команду Лодыгин не сумел, хотя вины вратаря в пропущенном голе не было.

ТИМУР ЖАМАЛЕТДИНОВ («Лех»)

Пока молодой форвард отметился в Польше только громким интервью, за которое позже ему пришлось объясняться. За «Лех» 21-летний нападающий, принадлежащий ЦСКА, играет мало. Его выпускают только в концовках матчей: против «Заглебе» он появился на поле на 86-й минуте, против «Пяста» — на 76-й, а против «Арки» — на 78-й. Гончаренко чаще использовал Жамалетдинова, который в Польшу отправлялся в поисках большего игрового времени.

СОСЛАН ДЖАНАЕВ («Медзь»)

Опытный вратарь разорвал контракт с «Рубином», добился выплаты причитающейся ему зарплаты за несколько месяцев и заключил соглашение со скромным польским клубом. По информации «Р-Спорт», в «Медьзе» Джанаев будет получать 7 тысяч евро чистыми — символические деньги по сравнению с окладом в РПЛ. Не так давно этот голкипер играл против «Аякса», «Атлетико» и «Баварии» в Лиге чемпионов, теперь же ему приходится отвоевывать место в основе польского середняка. С новым клубом Джанаев подписал контракт только на прошлой неделе и пока не провел за него ни одной игры.

АРТЕМ СОКОЛ («Тромсе»)

Выпускник спартаковской академии перебрался в тульский «Арсенал» прошлым летом. В первой части сезона он выступал за молодежную команду, а зимой сделал неожиданный выбор в пользу чемпионата Норвегии. На полгода его арендовал «Тромсе». Чемпионат Норвегии-2019 стартует только 30 марта. Пока 21-летний центральный защитник играет в контрольных матчах.

АЛАН ЧОЧИЕВ («Динамо» Мн)

ГЕОРГИЙ ТИГИЕВ («Динамо» Мн)