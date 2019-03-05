Китайский воспитанник ЦСКА уехал играть в Испанию. Его звали в сборную России
У него вьетнамские корни, и он обещал никогда не играть за «Спартак».
У него вьетнамские корни, и он обещал никогда не играть за «Спартак».
18-летний Ле Тхань Лонг перешёл в «Гранаду». Новый клуб игрока играет в Сегунде, и срок соглашения составил пять лет. Почему мы об этом пишем? Парень родился в Москве и всю юность провёл в ЦСКА — 100-процентный «армейский» воспитанник.
У Тхань Лонга нет русских родителей. Ни одного. Мать — китаянка, осевшая в России после учёбы в МГУ, а отец вообще вьетнамец. Он и привёл сына в ЦСКА.
В 2015-м Тото (прозвище футболиста) звали в сборную России. Парень не захотел отказываться от китайского паспорта. Ходили разговоры, что его звали играть за Вьетнам.
«Я очень люблю Россию. Россия сделала меня таким, какой я есть. Думаю, если, дай бог, у меня всё получится в Испании и я буду играть за сборную Китая, то России и ЦСКА тоже будет приятно, что они вырастили такого футболиста», — рассказывал футболист в интервью «Советскому спорту». В нём же пообещал, что ни за какие деньги не пойдёт в «Спартак».
Вызова из китайской сборной он всё же дождался. Правда, пока только от юношеской. В команде U19 Ле уже поиграл на летнем Кубке Вэйфаня. В том турнире его команда обыграла молодёжку «Спартака».
Китаец тренировался в ЦСКА у Максима Эдуардовича Бокова. Мы расспросили его о бывшем воспитаннике.
— Если он не остановится на достигнутом, карьера ему обеспечена. Парень настырный, с характером, очень рад за него. Тем более он прошёл академию ЦСКА «от и до» — с самого набора.
— Почему отпустили?
— У нас принцип растить молодёжь не только для себя, но и в целом для большого футбола. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл у нас, но, к сожалению, такие истории происходят нечасто. Хороших ребят много, а отбор очень жёсткий.
— Тхань Лонг его не прошёл?
— Наверное, можно и так сказать.
— На какой позиции он у вас играл?
— Центрального полузащитника. Может и второго нападающего сыграть. К сильным сторонам я отнёс бы хорошую технику, владение мячом, характер опять же.
— Второй раз отмечаете характер, приведёте пример?
— У него особая структура мышц: они очень объёмные, поэтому Ле часто травмировался. Но он всегда очень старался и выходил победителем из таких ситуаций. Поэтому со временем болячки ушли.
— У Тхань Лонга восточные корни.
— Они совершенно не проявлялись. По национальности он, может, и китаец, но Ле родился в России. Всегда говорит: «Я — русский». Еда у него тоже обычная, отличий никаких.
— Правда, что в своё время он отказался от российского паспорта?
— Насколько я знаю, он не захотел отказываться от китайского паспорта, поэтому не принял предложение стать россиянином. Но это его выбор, который надо уважать.
Может, поэтому «армейцам» не пригодился?
С «армейцами» полузащитник расстался ещё в декабре — как только закончил клубную академию. Профессиональный контракт ЦСКА не дал, а сразу после — Тхань Лонг двинул в Испанию искать себе новый клуб. Там договорился с «Гранадой» о тренировках, а через
Первое время он наверняка будет играть в