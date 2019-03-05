Китайский воспитанник ЦСКА уехал играть в Испанию. Его звали в сборную России

18-летний Ле Тхань Лонг перешёл в «Гранаду». Новый клуб игрока играет в Сегунде, и срок соглашения составил пять лет. Почему мы об этом пишем? Парень родился в Москве и всю юность провёл в ЦСКА — 100-процентный «армейский» воспитанник.

Немного о корнях

У Тхань Лонга нет русских родителей. Ни одного. Мать — китаянка, осевшая в России после учёбы в МГУ, а отец вообще вьетнамец. Он и привёл сына в ЦСКА.

Учитывая интернациональность семьи, на уровне сборных у Ле было из чего выбирать. Сам он считает себя китайцем, поэтому сразу сказал, что мечтает выступить с этой сборной на ЧМ.

В 2015-м Тото (прозвище футболиста) звали в сборную России. Парень не захотел отказываться от китайского паспорта. Ходили разговоры, что его звали играть за Вьетнам.

«Я очень люблю Россию. Россия сделала меня таким, какой я есть. Думаю, если, дай бог, у меня всё получится в Испании и я буду играть за сборную Китая, то России и ЦСКА тоже будет приятно, что они вырастили такого футболиста», — рассказывал футболист в интервью «Советскому спорту». В нём же пообещал, что ни за какие деньги не пойдёт в «Спартак».

Вызова из китайской сборной он всё же дождался. Правда, пока только от юношеской. В команде U19 Ле уже поиграл на летнем Кубке Вэйфаня. В том турнире его команда обыграла молодёжку «Спартака».

Что о нём говорит бывший тренер?

Китаец тренировался в ЦСКА у Максима Эдуардовича Бокова. Мы расспросили его о бывшем воспитаннике.

— Если он не остановится на достигнутом, карьера ему обеспечена. Парень настырный, с характером, очень рад за него. Тем более он прошёл академию ЦСКА «от и до» — с самого набора.



— Почему отпустили?

— У нас принцип растить молодёжь не только для себя, но и в целом для большого футбола. Конечно, хотелось бы, чтобы он заиграл у нас, но, к сожалению, такие истории происходят нечасто. Хороших ребят много, а отбор очень жёсткий.



— Тхань Лонг его не прошёл?

— Наверное, можно и так сказать.

— На какой позиции он у вас играл?

— Центрального полузащитника. Может и второго нападающего сыграть. К сильным сторонам я отнёс бы хорошую технику, владение мячом, характер опять же.

— Второй раз отмечаете характер, приведёте пример?

— У него особая структура мышц: они очень объёмные, поэтому Ле часто травмировался. Но он всегда очень старался и выходил победителем из таких ситуаций. Поэтому со временем болячки ушли.



— У Тхань Лонга восточные корни.

— Они совершенно не проявлялись. По национальности он, может, и китаец, но Ле родился в России. Всегда говорит: «Я — русский». Еда у него тоже обычная, отличий никаких.



— Правда, что в своё время он отказался от российского паспорта?

— Насколько я знаю, он не захотел отказываться от китайского паспорта, поэтому не принял предложение стать россиянином. Но это его выбор, который надо уважать.

Может, поэтому «армейцам» не пригодился?

Переезд в Испанию

С «армейцами» полузащитник расстался ещё в декабре — как только закончил клубную академию. Профессиональный контракт ЦСКА не дал, а сразу после — Тхань Лонг двинул в Испанию искать себе новый клуб. Там договорился с «Гранадой» о тренировках, а через какое-то время подписал контракт. Его клуб сейчас идёт в Сегунде вторым и имеет неплохие шансы на повышение.