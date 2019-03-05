СМИ: Раньери может возглавить «Рому»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
Как утверждает Football Italia, 49-летний итальянец будет уволен в случае вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала.
На пост главного тренера «Ромы» рассматриваются два специалиста: Клаудио Раньери, возглавлявший римлян с 2009 по 2011 год, а также рулевой «Челси» Маурицио Сарри. 67-летний Раньери, недавно уволенный из «Фулхэма», является приоритетным вариантом.
«Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 44 очка после 26 туров. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» римляне одержали победу со счетом 2:1.