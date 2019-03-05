СМИ: Раньери может возглавить «Рому»

Источник: AP 2019

Как утверждает Football Italia, 49-летний итальянец будет уволен в случае вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Порту» в 1/8 финала.

На пост главного тренера «Ромы» рассматриваются два специалиста: Клаудио Раньери, возглавлявший римлян с 2009 по 2011 год, а также рулевой «Челси» Маурицио Сарри. 67-летний Раньери, недавно уволенный из «Фулхэма», является приоритетным вариантом.