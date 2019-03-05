СМИ: «Ювентус» провел переговоры с Гвардьолой
Представители «Ювентуса» провели две встречи с агентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.
Представители «Ювентуса» провели две встречи с агентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы, сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.
«Бьянконери» намерены пригласить 48-летнего испанского специалиста, у которого действующий контракт с английским клубом до лета 2021 года, а зарплата составляет около 23 миллионов в год.
По информации СМИ, еще одним кандидатом является бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 72 очками. В Лиге чемпионов «Старая синьора» уступила «Атлетико» (0:2) в первом матче 1/8 финала турнира.
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